Valitsus jätkas riigi eelarvestrateegia arutelu

Reedesel arutelul käsitles valitsus riigi rahalist seisu ning sai ülevaate kinnisvarainvesteeringutest ja palgakorraldusest.

Peaminister Kaja Kallas ütles, et valitsuse prioriteet on pandeemia tekitatud kriisist kiire väljumine ning inimeste ja ettevõtete toetamine selles. Ta lisas, et samuti tuleb vaadata kaugemale ja kaardistada Eesti tuleviku jaoks olulised suunad ja tegevused kogu järgmise nelja aasta jooksul, et olla valmis rohepöördeks ja jätkata eesrindliku digiriigina.

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ütles, et riigieelarve seis püsib järgmiste aastate jooksul pingeline, kuid see motiveerib tõhusamalt toimetama ja võimalusel kulusid kokku hoidma.

"Lihtsalt kulude lisamine on alati lihtne ja libe tee, aga selle asemel on kõikidelt valitsemisaladelt riigi eelarvestrateegia tegemise käigus oodatud vajalike ja tuleviku kasvu toetavate reformide ettepanekud, ütles Pentus-Rosimannus.

Ta lisas, et kuigi eelarve puudujääk paneb järgmistel aastatel piirid maksuraha kasutamisele, on Eestil lähiaastatel võimalik investeerida rekordiliselt euroraha, mis kõik peab minema uue kasvu ja suurte muutuste läbi viimise jaoks.

Lisaks sai valitsus reedel ülevaate riigi palga- ja personalipoliitika arengutest.

Eelarvestrateegia eesmärk on planeerida tegevusi ja raha pikemaajaliselt, pidades silmas valitsuse prioriteete, tulevikuprognoose ja üleilmseid trende. Eelarvestrateegia seob kokku valitsuse suuremad eesmärgid, ministeeriumite plaanid ja tegevused ning nende rahastamise järgmiseks neljaks aastaks.

Otsustes lähtub valitsus oma prioriteetidest: kiire koroonapandeemiast väljumine, inimeste vaimse ja füüsilise tervise toetamine, rahanduslik jätkusuutlikkus, haridus ja innovatsioon, rohemajandus, välispoliitiline aktiivsus, riigikaitse ja piirkondliku ebavõrdsuse vähendamine.

Eelarvestrateegia kinnitab ning 2022. aasta riigieelarve kiidab heaks valitsus hiljemalt 30. aprillil. Riigieelarve eelnõu arutab valitsus edasi sügisel enne selle riigikogule esitamist.

Eelarvestrateegia arutelud jätkuvad järgmisel nädalal.