Üle 2000 noore tegi testi Tallinna gümnaasiumitesse sisseastumiseks

Saara Kaptein õpib Tallinna Toomkooli 9. klassis ning oli üks neist, kes reedel e-testi tegi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kuna aega oli vähe ja ülesannete vahel ei saanud liikuda edasi-tagasi, siis oli keerulisem. Aga ma arvan, et kokkuvõttes läks ikkagi hästi - eks näeb," rääkis ta.

Kaptein ütles, et paremini õnnestusid tal eesti ja inglise keel. Kõrvalise abi kasutamise kohta arvas ta, et kuna aega on vähe, siis ei jõua kellegi näpunäiteid kuulama hakata.

"Pool tundi on iga aine jaoks ja ülesandeid on päris mahukas koguses, siis ega seal ei jõua väga midagi kusagilt maha võtta või kui keegi oleks ka kõrval. Kindlasti see aitaks natuke, aga tõesti, see ajapiirang on selline, et ise on ikkagi lihtsam," selgitas ta.

Gustav Adolfi gümnaasiumi direktor Henrik Salum ütles, et kuna testid tehakse kodus, siis on tänavu vestlusel suurem roll kui varem, sest vestlusel küsitakse ka ainealaseid küsimusi. Nii selgub, kas õpilane tegi testi ise või kasutas kõrvalist abi.

"Kui me mõtleme sellele, et me ei saa 100 protsenti kindel olla, kes neid katseid teeb, siis mina tahaks küll uskuda, et /.../ enamus lahendab neid teste ausalt ja ise," ütles Salum.

Reedel olid ühiskatsed Gustav Adolfi gümnaasiumi, Tallinna Inglise kolledžisse, Tallinna reaalkooli või Tallinna 21. kooli astumiseks. Ühiskatetega liitusid ka Jakob Westholmi gümnaasium, Kadrioru Saksa gümnaasium ja Tallinna ühisgümnaasium.

Testid koostasid õpetajad. Haridus- ja noorteameti testide ja hindamise osakonna juht Aimi Püüa ütles, et e-testi tegemisega kaasnevaid võimalikke probleeme on arutatud aasta algusest peale.

"Ma arvan, et koolide otsus minna kodus lahendatava testi kasuks oli õige. Me ju ei saa eeldada, et meid petetakse. Me eeldame, et meie 10. klassi õpilased on ausad ja mõtlevad suurelt, et keda ma petan, mina ju jätkan gümnaasiumis," rääkis Püüa.

Järgmine e-test gümnaasiumisse astumiseks on järgmisel reedel. Siis on viie Tartu kooli ühiskatsed. E-testi teevad ka õpilased, kes pürgivad Tallinna, Rapla, Viljandi, Võru ja teistesse koolidesse.

Sisseastumistesti hakkab järgmisel nädalal tegema ligi 3400 õpilast.