Huviringid teevad virtuaalselt ka kokandustunde

Nii õpetaja Kaidi Kvatš kui ka lapsed on sellise toiduvalmistamisega juba harjunud. Õpetaja on retsepti juba paar päeva varem lastele ära saatnud, nii peaksid kõik vajalikud toiduained olema varutud ja kõik on valmis alustama. Seekord tehti banaanipannkooke, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sel moel kokandustunde on tehtud vaid lühikest aega, aga juba on lapsed mitme roa valmistamise selgeks saanud.

"Me tegime ühte vahvat aedvilja-pastarooga, siis me tegime šokolaadi-banaaniputru, kanapilaffi. Täna tegime lastega banaanipannkooke. Need on need, mis tulid praegu meelde," selgitas Kvatš.

Õpetaja töötab kolme grupiga, on nii poisse kui ka tüdrukuid. Ja osa lapsi ei valmista toitu üksnes endale, vaid kogu perele.

"Ühes tunnis oligi, et ma vaatan, et üks õpilane hästi kaua toimetab. /.../ "Aga ma teen tervele perele." Ja siis ütleb üks, et ma teen ka tervele perele ja ma teen ka. See on tõesti ülivahva. Ma isegi näen, kuidas koos vanematega toimetatakse köögis, et ikka kas siis vanaema, ema või isa käib kaadrist läbi, vahepeal segab, vahepeal aitab. Selline perekoostöö veel huviringile lisaks on minu arust väga suur väärtus," rääkis Kvatš.

Ja muidugi juhtub vahepeal ka äpardusi. "Mul on pannkoogid praetud, aga unustasin banaani panna," tõdes kokandushuviline Henri.

Õpetaja ütles, et niimoodi tundi teha on täitsa tore, aga õpilasi tahaks ka vahepeal näha. Ja lapsedki igatsevad üksteise järele.