Pärnus Pernova hariduskeskuse loodusmajas said kuus töötajat mürgistuse, kui pakkisid lahti ja paigaldasid mereakvaariumisse koralle ja kivimeid.

Vees mürkaine ohtlik ei ole, aga hakkab lenduma, kui korallid ja kivimid jäävad kuivale. Tegemist on erakordse juhtumiga, selletaolisi on maailmas teada vaid mõni. Pärnu päästjad said sellega seoses unikaalse kogemuse.

Ester Vilgats