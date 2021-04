Suurtükiväelased harjutasid Lõuna-Eestis lahingutegevust

Õppuse peamine eesmärk oli kontrollida ja läbi harjutada tegevusi lahinguvalmiduse saavutamisel. Kui seni on pataljoni väljaõpe toimunud peamiselt kaitseväe keskpolügoonil ja mujal Lääne-Virumaal, siis sel õppusel tegutseti nii ülesannete kui ka maa-ala mõistes väga sarnaselt päris sõjalisele konfliktile.

"Õppus Turmtuli 21 esitas väljakutseid alates üksiksõdurist kuni pataljoniülemani välja ning andis hea võimaluse nii staapidele kui ka allüksustele lihvida oma sõjalisi oskuseid ja harjutada relvaliikide vahelist koostööd," ütles 25. suurtükiväepataljoni ülem major Meelis Laanemets.

Reedel liikusid 25. suurtükiväepataljoni kaitseväelased tagasi Lääne-Virumaale, kus osalevad järgmisel nädalal kaitseväe keskpolügoonil toimuvatel lahinglaskmistel.

Lisaks 25. suurtükiväepataljoni sõduritele osalesid õppusel ka 1. jalaväebrigaadi õhutõrjepataljoni, luurekompanii ja tagalapataljoni kaitseväelased – kokku ligi 650 inimest.

25. suurtükiväepataljon on 2. jalaväebrigaadi peamine kaudtuleüksus, mille põhirelvad on 122-millimeetrised haubitsad D-30. Suurtükiväe peamine ülesanne lahingutegevuses on toetada jalaväeüksuste ründavaid ja kaitsvaid tegevusi raskerelvadega distantsilt. Pataljoni isikkoosseis saab väljaõppe Tapal 1. jalaväebrigaadi suurtükiväepataljonis, kuhu on rahuaegselt koondatud kaitseväe suurtükiväealane kompetents.

25. suurtükiväepataljoni ajalooline eelkäija on 2. suurtükiväepolk, mille pärand kajastub ka väeosale 2017. aastal annetatud lipul ning käiseembleemil.