Esmaspäeval tuleb kuni 16 kraadi sooja

Öö vastu esmaspäeva on pilvine, mitmel pool sajab vihma. Alles hommikupoole ööd on sajuta ja pilvi hõredamalt. Puhub ida- ja kagutuul 4 kuni 10, Lääne-Eesti saartel puhanguti kuni 15 meetrit sekundit.

Temperatuur püsib 2 kuni 7 plusskraadi juures.

Hommik tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, saartel võib kohati vähest vihma sadada. Kagutuul puhub 4 kuni 10, saartel ja rannikul iiliti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on hommikul kuni 9 kraadi.

Päeval jaotub Eesti justkui pooleks, sest Ida-Eestis on taevas vähe pilvi ja sadu pole, Lääne-Eestis on pilves selgimistega ning ajuti sajab vihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 5 kuni 12, mere ligidal kuni 15 meetrit sekundis. Mandril on sooja kuni 16, meretuulega rannikul 7 kuni 9 kraadi.

Teisipäeval on taevas pilvisem ja mitmel pool sajab hoovihma. Järgmised päevad on valdavalt sajuta ja selged, kuigi öökülmade tõttu võib kolmapäeva öö hakul Ida-Eestis vihma sekka ka lörtsi tulla. Päevane keskmine temperatuur liigub vaikselt, aga visalt üha soojema suunas.