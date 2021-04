"Nomaadimaa" sai BAFTA parima filmi tiitli

Frances McDormand sai ühtlasi rolli eest linateoses parima naisnäitleja nimetuse osaliseks.

Suurbritannia rahvusringhäälingu BBC andmetel on Hiina päritolu ja Ühendriikides elav Zhao teine parima režissööri auhinna saanud naine 53 aasta jooksul.

"Oli ka aeg. Ma armastan seda, mida ma teen. Kui see tähendab, et rohkem minusuguseid suudavad oma unistused ellu viia, siis olen ma väga tänulik," märkis Zhao.

Parimaks meesnäitlejaks tunnistati Anthony Hopkins näitlejatöö eest filmis "Isa" ("The Father"), kes kajastab seal dementsusega võitlevat eakat meest.

Esmakordselt viidi BAFTA auhinnatseremoonia läbi publikuta.

Laupäeva õhtul jagati välja preemiaid tehnilistes kategooriates. Kaks auhinda viis koju 1920. aastate Chicago bluusimuusikust pajatav "Ma Rainey must tagumik" ("Ma Rainey's Black Bottom").

Ka "Rocks" ja "Mank" said kumbki ühe auhinna. Christopher Nolani "Tenetit" tunnustati parimate eriefektide, "Sound of Metalit" heli eest.

Põhiauhinnad jagati välja pühapäeval London Royal Albert Hallis.

Parima filmi tiitlile pürgisid veel "Isa" ("The Father"), "Mauritaanlane" ("The Mauritanian"), "Paljutõotav noor naine" ("Promising Young Woman") ja "Chicago Seitsme kohtuprotsess" ("The Trial of the Chicago 7").