Kapo tegi tagasivaate Savisaare protsessile

"Mullu lõpliku lahenduse saanud Edgar Savisaarega seotud kriminaalasi koondas nimesid, kellest mõni juba aastate eest oli saanud korruptsiooniga kurikuulsaks

ja mõni selle juhtumi lahenemise järel oma kurikuulsust otsima läks. 22.09.2015 pidas kaitsepolitseiamet kuriteos kahtlustatavana kinni toonase Tallinna

linnapea Edgar Savisaare, kes anti hiljem koos kaassüüdistatavatega kohtu alla 17.07.2014 alustatud kriminaalasjas," seisab kapo aastaraamatus.

"Kuna kohus leidis, et endine linnapea on parandamatult haige, lõpetati tema suhtes algatatud kriminaalasi 2018. aastal. Küll aga jätkus kohtumenetlus tema juhtumiga seotud teiste kohtualuste suhtes. 30.11.2020 jõudis kohtumenetlus kriminaalasjas lõpule, kui riigikohus ei võtnud osapoolte kaebusi menetlusse ja jõustusid madalamate astmete kohtuotsused," kirjutas kapo.

Seega kokkuvõtvalt võib kapo sõnul tõdeda, et Tallinnas Sihi tn 108 ebaseadusliku ehitustegevusega seoses tunnistati Villu Reiljan kokkuleppemenetluses süüdi Savisaarele pistise vahendamise eest ja teda karistati rahalise karistusega 33 320 eurot. Reiljani tööandja Vello Kunman tunnistati süüdi Savisaarele pistise lubamise eest ja teda karistati rahalise karistusega 15 000 eurot.

Järgneb tsitaat kapo aastaraamatust:

15.12.2014 kohtumisel annab V. Reiljan teada: "…boss tervitab sind saabuvate pühade puhul ja saadab sulle hea magusa joogi, … kõigepealt ma ütlen ühte seda asja, mis sulle kohe huvi pakkuda, et ta tervitab sind südamest esiteks, aga see pole midagi. Teiseks ta ütleb sulle niimoodi, et kui sa oled huvitatud, siis ta toetab su parteid paarikümne tonniga."

E. Savisaar: "Ikka on huvi."

Reiljan: "Et vaata selles mõttes mul on nagu volitused sulle seda ütelda, et kui sa natukene…nüüd saadad sinna mingisuguse, ütleme mingisuguse siis tegelase, kes neid asju ajab sul."

Savisaar: "Ma saadan sinu juurde."

Reiljan: "Sa võid minu juurde saata ka, mina lähen temaga sinna kuhu vaja, eksole."

Reiljan lisab: "Jah, ta ütleb jah, et ta hea meelega….ütleme niimoodi panustaks, et noh, ei ole ju küll linna valimised, aga noh ütleme niimoodi jah, jah seesamune riigi tõe ja õiguse nimel (naerab) ma ütleks".

Reiljan uurib, kas Savisaar on valimisteks valmis, mille peale Savisaar ütleb: "Jah, aga no, kui sina aitad, siis …."

Reiljan vastab: "Ega meie ka oleme positiivsed ikka …, ikka aitan" ja sosistab "siia sahtlisse, mõni sent siia sahtlisse, mõni sent. Vaata see oli nagu see konkreetne asi, mida ma sulle rääkisin. Saada oma jeekimid, oma jeekimid … [arusaamatu] … juurde ja [sosistab] panen need laua peale, siis tõmba asjad kokku ja siis seda asja, et ikka mõni sent saab sahtlisse."

Savisaar vastab: "Ikka."

Vestluse lõpus Reiljan tänab Savisaart, mille peale Savisaar vastab: "Ära mind täna midagi, aga ma proovin neid asju klaarida."