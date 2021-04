Narvakad oskasid rekordsooja kevadpäeva nautida

Narva jõepromenaad on justkui piirilinna kraadiklaas. Mida soojem ilm, seda rohkem rahvast jõekaldale koguneb. Umbes kilomeetri pikkusel kaldapealsel saab sportida, ratastega sõita või lihtsalt jõe voolamist jälgida. Päeva soojarekord narvakatel märkamata ei jäänud.

"Loomulikult märkasime. Tulime õue, võtsime lapse lasteaiast kaasa, lapsel on hea ilmaga mõnus olla," ütles narvakas Andres. "Siin on hea, jõgi, värske õhk,

Venemaad on näha."

"Märkasin, soe on. Kuid riietusin nii, nagu sügisel: jalatsid on sügisesed, mütsike on veidi õhem, kuid sõrmikuid kannan ikkagi, armastan sooja. Ega meil Narvas rohkem kusagil jalutada pole, see on parim koht," ütles Irina.

Ainsana olid soojarekordi üle pahased kalurid. Nii sooja kevadilmaga Narva jõe kalad sööta ei võta.

"Muidugi märkasin. Kuidas siis mitte märgata! 20 kraadi vahet, nii suur temperatuurikõikumine, seepärast kala ei näkkagi," pahandas kalamees Nikolai. "Kui vesi kuue kraadini soojeneb, siis saab ka kala. Temperatuur mõjub kalale tublisti."

Kalurite lohutuseks võib öelda, et ilus ilm kaua ei püsi. Juba teisipäevaks ennustatakse Narva vihma.