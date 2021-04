Lõputöid kirjutavad tudengid on hädas hea töökeskkonna leidmisega

Ülikooli lõputööde esitamise tähtajad hiilivad järjest lähemale, aga tudengitele valmistab muret kirjutamiseks sobiva töökeskkonna leidmine, kuna koroonapiirangute tõttu on paljud selleks sobivad asutused suletud või on neis kehtestatud limiidid, kui palju inimesi tohib ruumis viibida.

Tartu Ülikooli nõustamiskeskuse psühholoog Sharipha Rzayeva kirjeldab, et piirangutega on suurenenud tudengite arv, kes nõu otsivad. Tänaseks on nõustamise järjekord kolm nädalat. Rzayeva sõnul on tudengite peamisteks muredeks oma aja edukas planeerimine ja õpimotivatsiooni hoidmine.

"Õpikeskkond on ju praegu limiteeritud - tudengid saavad [tavaliselt] kokku raamatukogudes või sellistes ruumikestes, kohvikutes, kus õpitakse, leitakse endale sobiv keskkond. Praegusel hetkel on see kas üldse puudu või piiratud ja seetõttu võib neid probleeme või raskusi esile tulla rohkem," rääkis Rzayeva.

Tartu Ülikooli raamatukogu on sellest nädalast avatud kuni sajale tudengile. See on kümnendik tavaliselt täituvusest. Ülikooli raamatukogu direktor Krista Aru ütleb, et viimastel nädalatel on selgelt kasvanud inimeste hulk, kes vajavad ligipääsu materjalidele, mida ei saa koju laenutada. Aru lisab, et ka tudengid, kes on koduste õpingutega hädas, võivad kohale tulla.

"Loomulikult me ei aja siit mitte kedagi ära. Küll aga jälgimine piirarvu, jälgime, et mask oleks ees. Me ei oota praegu neid, kes lihtsalt aega veedavad ja tahaksid siin võib olla avalikus arvutiklassis olla või lihtsalt ajalehti lugeda," rääkis Aru.

Vabade kohtade arvu näeb ka raamatukogu kodulehelt. Eile oli korraga lugemisaalis ligikaudu 25 tudengit. Nende hulgas riigiteadusi õppiv Rauno. "Mulle psühholoogiliselt kuidagi [ei sobi kodus õppimine], ma ei oskagi ühiselamus õppida. Ma peangi raamatukokku tulema. Kuu aega ei saanud siin käia. Kirjutan praegu lõputööd. Kui oleks raamatukogus saanud käia, oleksin võib olla kaugemal kui ma täna olen," rääkis Rauno.

Lõputööd kirjutav Martin tunnistab, et oleks ka kodus töö valmis saanud, aga raamatukogus on selgelt parem: "Siin on selline rahulik keskkond, kus saab keskenduda teemale, kodus sellist vabadust ei ole. Lühemad ja väiksemad asjad saab loomulikult kodus ka ära ajada, aga mingi pikem, suurem projekt nõuab minu jaoks ikka vaiksemat keskkonda. Raamatukogu sobib väga hästi selle jaoks."

Rzayeva ütleb, et kodus õppimiseks peab endale looma rutiini ja sobiva keskkonna. "Kui me ütleme ajule, et see koht on nüüd ainult õppimiseks, siis ta registreeribki seda nii. Kui kasutada voodit ka õppimise eesmärgil, siis sellest võib kannatada sinu uni. Hommikul üles tõustes tuleks koheselt pidžaama seljast ära võtta ja selga panna tavalised kooliriided ja mentaalselt ette valmistada, et nüüd on see õppe aeg algamas," selgitas ülikooli nõustamiskeskuse psühholoog Rzayeva.