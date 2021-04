Teadusnõukoja juht Irja Lutsar soovitab piirangute leevendamist alustada koolidest

Peaminister Kaja Kallas ütles eile riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil, et plaan piirangute leevendamiseks on olemas. Enne selle avalikkuse ette toomist tuleb aga plaanis kasutatavad mõõdikud teadusnõukojaga detailselt läbi arutada ning plaani peab täna kinnitama ka valitsus. Teadusnõukoja juht Irja Lutsar ütles Indrek Kiislerile, et kui haigestumuse langustrend jätkub, siis võiks piiranguid hakata leevendama 26. aprillist, mil praegused piirangud peaksid niigi lõppema. Alustada võiks koolidest.