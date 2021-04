Tootmisseisakud ja nõudluse kasv on ehituskaupade hinnad üles viinud

Puumarketi juhatuse esimehe Toomas Pärteli sõnul on hinnatõus olnud seni keskmiselt umbes 30 protsenti. Puumarketis tegutsetud 30 aasta jooksul ta nii järsku hinnatõusu ei mäleta. "Tegelikult suur põhjus on Covid, rahvas on üle maailma kodudes. Palju ostab ära Ameerika ja Hiina turg, ajades hinnad üles. Eks ikkagi ka mõned suuremate tootjate ostujuhid ütlevad, et saeveskitel on kõikidel tootmisprobleemid, mis ajab muigama, sest eks müüakse sinna, kus pakutakse kallimat hinda," rääkis ta.

"Kodumaiste suurte firmadega samamoodi – nad müüvad ju üle maailma ja nõudlus on nii suur," lisas Pärtel.

Erametsakeskuse statistika kohaselt kerkisid puidupalkide hinnad mullu viimases kvartalis kohati 15 protsenti. Erametsakeskuse juhatuse liige Jaanus Aun nentis, et palgihinnad on viimastel kuudel kasvanud, samal ajal on tuntavalt langenud paberipuu ja küttepuu hinnad. "Oleme üks osa globaalsest majandusest ja puiduturust samamoodi. Ju siis nõudlus on kasvanud," märkis ta.

Merko Ehitus Eesti juhi Ivo Volkovi sõnul on ehitusmaterjalide tootmisele avaldanud mõju metallide, nafta ja muu tooraine hinnatõus. Koroonaviiruse tõttu on tehastes toimunud tootmisseisakuid ja tellitavale kaubale tekkinud järjekorrad, mistõttu on tarneajad pikenenud.

Töö tuleb teha materjalist, mis saadaval on

Pärteli sõnul on võimalik, et puit müüakse ära riikidesse, kus selle eest suuremat hinda pakutakse ning lepingute täitmisest pääsemiseks tuuakse põhjenduseks tootmisraskused. "Tänu sellele on tõesti nii, et ei ole kogu aeg võimalik üsna standardseid tooteid pakkuda, isegi 30 protsenti kõrgema hinnaga."

Bauhofi turundusdirektori Maarja-Liis Toomiku sõnul pole tarneraskused nendeni jõudnud, küll aga on puidutoodete tarnijad hindu tõstnud. "Bauhof püüab oma hankijatega läbi rääkida, et hinnatõus jõuaks võimalikult vähe lõpptarbijateni ning pakume ka praegu kaupluste sulgemise ajal endiselt mitmeid soodustusi, et kõik kodused tööd tehtud saaks," rääkis Toomik.

Klientide nõudlust on ehituspoodidele kehtivate piirangute tõttu raske hinnata. "Kuigi müük toimub välialadelt, siis on toodete müümine oluliselt keerulisem kui tavapäraselt ja õiget nõudlust näeme tõenäoliselt alles siis kui kauplused avada saame ja kevadtööd oma hoo sisse saavad," sõnas Toomik.

Puumarketi juhi Pärteli sõnul on tähendab vähenenud saadavus ehitajate jaoks, et töö tuleb teha materjalist, mis parajasti saadaval on. "Lihtsalt praegu tohutu palju ostetakse, inimesed on Covidi ajal jäänud koju," rääkis Pärtel.

Kui varem andsid tootjad hinna ette kaks-kolm kvartalit varem, siis praegu ei julge keegi üle kvartali ette lubada. Kõrgema hinnaga on ka teised ehituskaubad, sealjuures metall. Ka nende hinnatõus jääb Pärteli hinnangul keskmiselt 30 protsendi ligidale.

Ehituskaupade hinnad võivad tema sõnul eelnevale tasemele tagasi jõuda siis, kui ka viiruse leviku olukord pareneb. "Kui maailm normaliseerub, siis mingil hetkel normaliseerub ka defitsiidi teema," prognoosis Pärtel.