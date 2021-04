Kauplused pole keskustele rendilepinguid üles öelnud

Kuna Tallinnas reisisadama lähedal asuva Nautica keskuse tavaklientidest vähemalt pooled on turistid, siis kukkus eelmisel aastal keskuse külastatavus üle 50 protsendi. Kinnisvaraarendajale Capfield kuulub veel ka Lasnamäe Centrum, mis on suunatud kohalikule tarbijale. Ka seal on külastatavus kukkunud, kuid tunduvalt vähem.

"Nautica keskuses on ikkagi olnud terve see aasta eelmised 12, võib-olla isegi 15 kuud väga raske, siin on masspiirangud ikka väga tugevalt mõjutanud üürnikku. Kellelgi ei ole olnud võimalik sisuliselt mingisugust puhvrit koguda. Lasnamäe Centrumil on võib-olla natuke parem olukord, aga praegu, kui keskused on kinni, siis sisuliselt kellelgi käivet ei ole," ütles Capfieldi juhatuse liige Ruben Gornischeff "Aktuaalsele kaamerale".

Keskused üritavad äridele üüritingimustega vastu tulla, lisas Gornischeff. Siiani on kõik ärid kinnitanud, et soovivad pärast piiranguid uksed uuesti avada.

"Täna oleme saanud kõikidega kokkuleppele. Üürnikud ikkagi ootavad seda normaalse aja tagasitulemist ja selle nimel on kindlasti valmis rohkem pingutama," ütles Gornischeff.

Ka Cityconile kuuluvates Rocca al Mare keskuses ja Kristiine keskuses praegu üürilepingu ülesütlemisi veel ei ole. Kuid keskuste juhi Kristjan Maaroosi sõnul on olukord väga keeruline.

"Praegu, kui on kinnioleku aeg, ega siis keegi ei hõika väga seda välja, et me nüüd enam ei avagi või me kuulutame välja pankroti, seda enam, et on väga suur tõenäosus, et need toetused on seotud taasavamisega. Nii et see tõehetk saabub siin pärast keskuste kaubanduspindade avamist, et kui palju siis kellelgi on reserve alles jäänud," ütles Maaroos.

Mõned üksikud poed, nagu näiteks lemmikloomapoed, on keskuses avatud. Kuid kui keskus tervikuna on kinni, väheneb nendegi äride külastatavus, ütles Pärnus asuva Kaubamajaka juht Ivar Pinsel. Ka selles keskuses pole ärid üürilepinguid üles ütelnud.

"Õnneks täna seda keegi öelnud ei ole, sest tegelikult on kõik üürnikud, kes on suletud ja kes on ka väga väikese müügi peal - praktiliselt olematu peal -, ootavad tegelikult valitsuse abi. Jah, valitsus on andnud neile palgameetme abi, aga nad ootavad kindlasti ka seda püsikulude kompenseerimise meedet, et elada see aeg üle, sest ega püsikulud kuskile kadunud ei ole," ütles Pinsel.

Jaekaubandusele mõeldud tegevustoetust, mida on kokku 19 miljonit eurot, hakkab EAS jagama eeldatavalt maikuus.