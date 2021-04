Aia- ja ehituspoodide käive tipphooajal kiratseb piirangute tõttu

Aiandus- ja ehituspoed ootavad piirangute lõppu, sest suur osa käibest on kadunud. Aiapoodides on müügi kõrgaeg märtsis, aprillis ja mais.

Bauhofi juhatuse liige Enn Lamp ütles, et e-poest ostmine on piirangute ajal kordi suurenenud, kuid ei see ega telefonimüük suuda asendada tavapoest kaupa ostnud kliendivoogu ning kaupluste käive on umbes poole võrra kukkunud. Kõike pole tema sõnul lihtne e-poest osta või vajatakse ostu tehes müüja nõu.

"Ehitusmaterjaliga on lihtsam, need on standardsed, aga kui me räägime siin tapeetidest või värvidest, siis ka värvitooni on väga raske tegelikult kuskil ekraani peal näha. Või kui me räägime lilledest või kõrgustest või ka seemnetest või nende eripärast, siis tegelikult on väga palju spetsiifilist, mida ei ole võimalik distantsilt aru saada," ütles Lamp.

Enn Lambi sõnul on Bauhofi parim müügihooaeg kevadel ja kõigi kaupade müügi taastumist varasemale tasemele piirangute leevenedes loota ei saa.

"Selge on see, et hooajalised kaubad, neid tagantjärele osta on väga keeruline," lisas Lamp.

Müügi kõrgaeg peaks praegu olema ka aiapoodidel nagu Hortes, kuid ka nende käive on poole võrra vähenenud.

"Kindlasti on need piiranguid meile väga olulist mõju avaldanud. Meie ostude arv on väga palju langenud ja ka müügitulu on väga palju langenud. Teiselt poolt oleme me saanud töökoormust oluliselt juurde," ütles Hortese turundusjuht Riina Ruus.

Aiapoe töötajatel tuleb kokku panna kõik telefonitsi või internetpoes tehtud tellimused. Lisaks tuleb hoolitseda taimede eest. Avatud õuealal müüdavad külmaõrnad taimed tuuakse igal hommikul õuealale ja viiakse õhtul tagasi siseruumidesse. Kõiki kaubagruppe aga õues müüa ei saa ja osade müügiaeg on juba läbi või kohe lõppemas, nagu näiteks seemnete või lillesibulate oma.

Kolme kevadkuuga müüakse Horteses enam kui pool aastasest mahust. Laiaulatuslikud piirangud on Eestis kehtinud üle kuu.

"Aianduskeskuste jaoks on väga olulised märts, aprill, mai, mille põhjal siis selgub, kuidas üldse terve aasta üle elada. Nii et me väga siiralt loodame, et meid avatakse varsti," ütles Ruus.