Nädala teises pooles läheb soojemaks

Öösel on Ida-Eestis pilves selgimistega ilm ning mitmel pool sajab vihma, sekka võib ka lörtsi tulla. Lääne-Eestis on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-7, öö hakul rannikul puhanguti 10 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +2 kraadi.

Hommik tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning Ida-Eestis on pilves selgimistega ilm. Kagu-Eestis võib kohati veidi vihma tibutada. Puhub loode- ja läänetuul 1-7m/s ning sooja on 2 kuni 4 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega, Kagu-Eestis pilves selgimistega, kuid sajuta ilm. Puhub lääne- ja loode-, saartel ka põhjatuul 3-9, pärastlõunal rannikul puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on 7 kuni 11, meretuulega rannikul 4 kuni 6 kraadi.

Nädala teine pool tuleb enamasti sajuta, vaid reedel võib Lõuna-Eestis kerget hoovihma sadada. Väljas läheb aina soojemaks ning keskmised õhutemperatuurid tõusevad päeval 7 kuni 14 kraadini.