Tallinn ostab Scanialt kolm uut koolibussi

AS Tallinna Linnatransport (TLT) ostab Scania Eestilt kolm uut ja kaasaegset koolibussi, mis hakkavad pealinna õpilasi kooli viima ning mida saavad haridusasutused kasutada ka õpilaste laagritesse või ekskursioonidele sõidutamiseks.

Uute koolibusside hanke kogumaksumus on 851 000 eurot, millele lisandub käibemaks, ning planeeritult jõuavad uued bussid linnaliiklusesse tänavu oktoobri teises pooles.

"Kui varem tehti pealinna koolidele tellimusvedusid linnaliinibussidega, siis nüüd otsustasime koostöös TLT-ga hankida uued ja kaasaegsed bussid. Loodetavasti kasvab uute busside liinile jõudmisega ka õpilaste huvi koolibusside kasutamise vastu," sõnas Tallinna abilinnapea ja TLT nõukogu esimees Andrei Novikov.

Tavapärasel kooliajal sõidab igal tööpäeval pealinnas koolibuss kolmel liinil: Viimsi keskus - Balti jaam, Tammneeme – Balti jaam ja Tiskre-Balti jaam, mis tagab tiheda asustusega äärelinnast ühenduse kesklinnaga, kus paljud õpilased koolis või huviringis käivad.

Lisaks saavad koolid tellida busse ka näiteks õpilaste laagritesse viimiseks või ekskursioonidele sõiduks.

Ühistranspordis on koolibussidele ja õpilaste transpordiks erinõuded. Scania Eesti AS valmistab TLT-le kaks 55-kohalist ja ühe 63-kohalise kõigi mugavustega bussi, mis vastavad kõikidele turvanõuetele ning tagavad liikumisvõimaluse ka ratastooliga sõitjatele, selgitas TLT juhatus esimees Deniss Boroditš.

TLT seadis hankes tingimuseks, et bussid oleksid keskkonnasõbralikud ning sõidaksid CNG-gaasiga.

Boroditš lisas, et kõigis kolmes hangitavas bussis on õpilaste veoks kohane turvavarustus, pagasi jaoks vajalik ruum ning lisaks ka ratastoolikohad ning tõstuk ratastooli tõstmiseks, et tagada võimekus ka erivajadustega sõitjate veoks.

Koolibussid on mõeldud Tallinnas alg-, põhikooli- ning gümnaasiumiõpilastele ning koolibussi kasutamine on õpilastele tasuta. Koolibussi sisenemisel peab õpilane näitama juhile oma õpilaspiletit. Koolibussi peale õpilaste teisi sõitjaid sisse ei lasta.