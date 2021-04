Karilaid: suurte jõududega meeleavalduse turvamine ei paistnud hea välja

Riigikogu õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid (KE) ütles ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast", et kuigi politsei oli möödunud pühapäeval Tallinnas toimuvaid meeleavaldusi jälgides väljas ebaproportsionaalselt suurte jõududega ning see võis olla eksimus ohuhinnangus, on politsei vastu usaldus kõrge.

"Ma arvan, et seal ohuhinnangus eksiti. Eesmärk oli üllas, aga see ei paistnud visuaalselt hea välja. Ka politsei eksib. Aga laias laastus on Eesti politsei väga adekvaatselt ja hästi käitunud. See oli ebaproportsionaalne sel hetkel. Võib-olla arvati, et tuleb mingi suurem provokatsioon ja seda ei tulnud, seda meie ju ei tea," ütles Karilaid.

"Eesti on tugev õigusriik ja kõik vead saab ära fikseerida ja vastutajad vastutusele võtta, ka politseis," märkis Karilaid.

"Alati võib selleiseid töökorralduslikke meetodeid kritiseerida ja mingeid väikseid vigu ikka leiab. Aga politsei on Eesti ühiskonna suurimaid liitlasi arstide ja õpetajate kõrval. Usaldus politsei vastu on kõrge. Politsei teeb otsuseid ühiskonna turvalisuse huvides," lisas ta.

Karilaid märkis, et Eestis on sõna vaba ja kodanikuühiskond elujõuline ning ka koroonapiirangute vastu protestimine pole mõistagi keelatud.

"Eestis ei ole kinnist loetelu, mille vastu võib meelt avaldada. Aga on elementaarne, et hoitakse kinni ka reeglitest. Kui me oleme suurimas tervishoiurkiisis, siis tuleb ka teistega arvestada ja näha suuremat pilti," lausus Karilaid.

Karilaid tõdes, et valitsuse kommunikatsioon NETS-i eelnõud menetledes oleks pidanud olema selgem. "Kahtlemata oleks pidanud valitsuse poolt tulema selgem sõnum, et antud seaduseelnõuga me tegelikult parandame politsei ja terviseameti vahelist koostööd," rääkis Karilaid.

Karilaid pidas kahetsusväärseks, et mitu päeva sai levida valeinfo, et politsei hakkab uksi maha murdes lapsi kodudest ära viima. "Tooge mõni näide, kus politsei on viimase 30 aasta jooksul kellegil põhjendamatult uksi maha murdnud," ütles ta.

"Kui politsei oma jõudu liigselt kasutab, on olemas riigi vastutuse seadus ja sa saad oma varalise ja moraalse kahju kohtus sisse nõuda," sõnas Karilaid.

"Politsei ei hakka kodudesse sisse murdma. Tuleb selgitada, kuidas eelnõu ühiskonnas elu paremaks teeb," ütles Karilaid.

Rääkides meeleavaldusel osalenud inimestest, ütles neid oli väga erinevaid. "Seal oli siiraid inimesi, aga oli ka poliitilisi pruune sortse, kes on täna opositsioonis ja üritasid tüli õhutada ning valeinfot tõe pähe müüa ja väikesest sädemest üles puhuda suuremat tülileeki," sõnas Karilaid.