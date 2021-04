Karilaid: koalitsioon Reformierakonnaga on raske, aga töövõimeline

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ütles ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast", et kuigi Reformierakonnaga ühes koalitsioonis olemine on raske, saab öelda, et see valitsus on töövõimelisem kui eelmine.

Saatejuht Toomas Sildam küsis Karilaiult, kuidas Keskerakond tunneb end ühes koalitsioonis Reformierakonnaga. "Eks ta raske on. Siin on palju momente," vastas Karilaid.

Karilaid nentis, et umbusk ja ettevaatus on märksõnad, mis iseloomustavad praegu valitsuskoalitsiooni õhkkonda. "14 aastat me ikkagi olime vastaspooltel. Reformierakond igal võimalusel sülgas tuld Keskerakonna suunal. Ja Keskerakond sülgas tuld Reformierakonna suunal. 14 pikka aastat," märkis Karilaid.

Samas tõdes Karilaid, et praegune valitsus on kindlasti töövõimelisem kui eelmine Keskerakonna, EKRE ja Isamaa koalitsioon.

"Ma tunnustaksin Reformierakonda, et neil on ministrid, kes on pühendunud oma haldusalale, on töörahu ja nende pühendumus on positiivne," sõnas Karilaid.

Esimene suurem proovikivi saab praegusel valitsuskoalitsioonil olema riigi eelarvestrateegia (RES) ja järgmise aasta riigieelarve arutelu. "Meie tahaksime rohkem investeerida, laenu võtta, raha majandusse suunata, töökohti luua. Reformierakond tahaks rohkem kärpida, kokku hoida. Me vaidleme nendel teemadel," rääkis Karilaid.

"Ma arvan, et Reformierakond ja Keskerakond suudavad parlamendivalimisteni kindlasti seda koostöötahet hoida," ütles Karilaid.

Järgmised riigikogu valimised on Eestis 2023. aastal.

Toomas Sildam küsis Karilaiu kommentaari spekulatsioonile, et sügisel tagurdab Keskerakond end praegusest koalitsioonist välja ja teeb uuesti koalitsiooni EKRE ja Isamaaga.

"Ma arvan, et see ei vasta tõele. Selliseid kuulujutte loomulikult räägitakse, et õõnestada valitsuse töövõimet ja jalgealust. Ma arvan, et järgmine võimalus teha uusi koostööformaate on 2023 märts. Kas siis teeb Keskerakond Eesti 200-ga, Isamaaga, EKRE-ga või uuesti Reformierakonnaga, see sõltub sellest, kui palju keegi saab mandaate. Meie ei välista kedagi," vastas Karilaid.

Isamaast rääkides, märkis Karilaid siiski, et see erakond võiks kõigepealt korda saada oma siseasjad. "Isamaa pidev erakonnasisene sissisõda segas ka eelmise valitsuse töövõimet," märkis ta.

Rääkides presidendivalimistest, ütles Karilaid, et on rääkinud ka Jüri Ratase viimase võimalikust presidendiks kandideerimisest. "Selge on see, et Jüri on olnud väga edukas erakonna esimees ja ka edukas peaminister. Minu tunnetus ütleb seda, et 2023 peaks olema Jüri kolmas tulemine peaministriks. Aga kui ta tahab saada ise presidendiks, siis ta peab seda ütlema ja küllap erakond siis ka selle järgi joondub," rääkis Karilaid.

Karilaid peab võimalikuks, et koalitsioon lepib kokku ühises presidendikandidaadis. "Ma pean seda võimalikuks. Kas see ka realiseerib, sõltub palju sellest kandidaadi nimest," märkis Karilaid.

Parlamendis presidendi äravalimist peab Karilaid siiski vähetõenäoliseks. "Tunnetuslikult on see tõenäosus täna 30 protsenti, et me leiame riigikogust 10 lisahäält [kes toetaksid koalitsiooni presidendikandidaati]," sõnas Karilaid.

Karilaiu sõnul oleksi õigem kui presidendi valimine oleks ka tulevikus valijameeste käes.

Juhul kui Jüri Ratas otsustaks kandideerida presidendiks, peaks ta lahkuma erakonna esimehe kohalt. Karilaiu sõnul oleks sel juhul kolm, neli päris head kandidaati, kes sobiksid erakonda juhtima. Ennast Karilaid nende sekka ei paneks. "Seda peab välistama. Minu isikuomadused ja ambitsioon ei ole selline, mis võimaldaks olla Keskerakonna esimees," ütles Karilaid.