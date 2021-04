Blinken: liitlasväed lahkuvad Afganistanist koos USA-ga

USA presidendilt Joe Bidenilt oodatakse kolmapäeval teadet selle kohta, et USA viib kõik oma sõjaväelased Afganistanist välja käesoleva aasta 11. septembriks, vahendas Reuters.

USA-l on Afganistanis ametlikult 2500 sõjaväelast, teistel liitlastel, kellest enamik kuuluvad NATO-sse, on seal kokku umbes 7000 sõjaväelast.

Brüsselis visiidil viibiv välisminister Blinken ütles, et NATO liitlastel on aeg täide viia oma mantra, et nad läksid Afganistani koos ja lahkuvad sealt koos.

"Ma olen siin, et teha tihedat koostööd meie liitlastega, NATO peasekretäriga, põhimõttel, mille oleme algusest peale loonud: sisse koos, kohaneme koos ja välja koos," rääkis Blinken NATO peakontoris tehtud pöördumises.

"Me töötame lähikuudel koos turvalise, kaalutletud ja koordineeritud vägede väljaviimiseks Afganistanist," ütles minister.

Saksamaa kaitseminister Annegret Kramp-Karrenbauer ütles samuti kolmapäeval, et ükski NATO liikmesriik ei ole ilmselt vastu Bideni teadaandele, et USA viib 11. septembriks kõik sõjaväelased Afganistanist välja. "Me oleme alati öelnud, et me läheme sisse koos ja tuleme välja koos," ütles Kramp-Karrenbauer.

NATO praeguse missiooni eesmärk on õpetada välja ja varustada Afganistani julgeolekujõude Talibani vastases võitluses.