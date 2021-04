Suri investeerimiskelm Bernard Madoff

Madoffi surma kinnitas USA föderaalne vanglate büroo.

"Madoff suri loomulikel põhjustel. Madoff oli 82-aastane," teatas AP.

Madoff tunnistas end 2009. aastal süüdi pettuses. USA võimude teatel pettis Madoff kümneid tuhandeid inimesi. Tema ohvrite hulka kuulusid samuti mitmed tuntud näitlejad ja ettevõtjad.

2013. aastal ütles Madoff, et tema varguse põhjustas majanduskriisist tingitud aktsiaturu langus.

"Ma arvasin, et see on ainult lühiajaline langus, mille saab tasa teha, kui turg paraneb. Ülejäänu on juba minu traagiline ajalugu," teatas Madoff.

Madoff kandis 150-aastast vanglakaristust.