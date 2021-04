Langevoja joal saab nautida vetemängu

Kuna talv oli lumerikas, siis on huvilised saanud sel kevadel pikalt nautida tänu sulaveele atraktiivseks muutuvaid loodusnähtusi.

Üks vaatamisväärsustest, mis suvel on tihti kuiv, kuid praegu kaunis veerohke, asub Sillamäel Tallinna-Narva maanteest vaid kilomeetri kaugusel. 1959. aastast kaitse all olev Langevoja joastik asub Sõtke jõe ühel lisajõel, mis voolab kümne meetri laiuses ja 20 meetri sügavuses kanjonis. Lisajõgi suundub Sõtke paisjärve, mis on üks kolmest Sillamäe paisjärvest.

Langevoja kaskaad koosneb kahest astangust: ülemise kõrgus on 1,5 meetrit ja alumise kõrgus neli meetrit.

Juga on tuntud ka Sorro joa nime all, seda kohalike sõnul sealkandis elanud Sorro-nimelise pere järgi.

Langevoja joa juures on ka RMK piknikuplats pinkide ja lahtise lõkkeasemega.