Nüüdne põllumees kündmisega enam künnipäevani ei venita

14. aprill on rahvakalendris künnipäev, mis tähendab, et selleks ajaks pidid kõik põllutööriistad korras olema. Vanarahvas viis künnipäeval põllule esimese koorma sõnnikut ja kündis esimese vao. Praegu pole põllumehel enam aega künnipäevani oodata, kevadised põllutööd on juba kõikjal alanud.

Aktsiaseltsis Pajusi ABF on käsil läga ja sõnniku laotamine, aga samuti künd ja väetisekülv, lähipäevil alustatakse maaharimist. Mehed ja masinad läksid põllule poolteist nädalat tagasi.

"Veidi hiljem kui eelmisel aastal. Eelmisel aastal alustasime kevadtöödega 27. märtsil juba. Aga ma arvan, et 5. aprillil on paras aeg alustada," ütleb Pajusi ABF juhataja Lembit Paal.

Läga laotamine käib ka Põltsamaa külje all tegutsevas osaühingus Viraito. Töödega tehti algust esmaspäeval, proovitud on juba ka väetist külvata. Koroonaviirus on seni suudetud oma majapidamisest eemal hoida.

"Eks me oleme hoidnud ka kollektiivi niimoodi, et kogunemisi ei tee, laua taga istumisi. Tööde planeerimine käib telefoni teel eemal töökojas. Hoiame ikka distantsi, see on ikka tõsine asi. Piimatootmise juures ei tohi niimoodi mängida nende asjadega," ütleb Viraito agronoom Riho Kens.

Talivilja kohta rääkisid mehed ainult kiidusõnu.

"Talivili on väga hästi talvitunud ja on vegetatsiooni alustanud, ilusti rohetama hakanud, on esimese väetise saanud. Ja loodame sel aastal jälle head saaki saada," ütleb Lembit Paal.

Kui tema ettevõtete palgal on 65 inimest, siis Viraitos poole vähem. Kuigi tööd eelistatakse pakkuda oma inimestele, siis Ukrainast tulnud abijõuta enam hakkama ei saada.

"Meil on töötajaid 25, ilma Ukraina tööjõuta ei saa. Ukrainlased on meil ikka laudas koguaeg," ütleb Riho Kens.

"Tõsi, meil ei ole neid küll põllu peal, aga farmis ikkagi mõned inimesed Ukrainast on. Ja meil on neid väga vaja," täiendab Lembit Paal.

Päris teravilja külvamine peab aga veel õiget aega ootama.

"Ega sellesse märga ja külma mulda seda tera panna ei ole minu arvates mõistlik. Aga kui vanajumal ilma annab, siis nädalapäevad, poolteist nädalat võib-olla, ehk siis," loodab Lembit Paal.