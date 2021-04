Läti kaalub kõikide soovijate vaktsineerimist elavas järjekorras

Juhneviča ütles, et praegu kogutakse andmeid vaktsiinijääkide kohta vaktsineerimispunktides, et otsustada, kas avada Riias ja piirkondades nädalavahetusel massvaktsineerimiskeskused.

Küsimusele, kas lähitulevikus võib hakata eelisrühmadesse mitte kuuluvaid inimesi vaktsineerima elavas järjekorras, vastas Juhneviča, et sellele hetkele ollakse väga lähedal.

"Me mõistame, et eelisrühmad on pakilised, kuni vaktsiini napib. Kui meil tekib piisavalt vaktsiini, eelisrühmade tähtsus väheneb (...) Kaalume võimalust viia sisse elav järjekord, kus ei ole eelisrühmasid ja etteteatamist nagu see käib maailmas, kus inimesed lihtsalt tulevas vaktsineerimiskeskusesse," ütles büroojuht.