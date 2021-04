Bolt tuleb Eestis turule autorendiga

Volkswageni sõidukeid müüv Møller Auto Mustamäe parkimisplatsil on hulganisti masinaid, mis kannavad kirja Bolt Drive. Peamiselt linnamaasturid T-Roc, mille hind algab ligi 18 000 eurost, kuid ka elektrilised sõidukid ID3, mis maksab hinnakirja järgi vähemalt 33 000 eurot.

Moller Auto Tallinn OÜ juhatuse liige Tarvi Hirv ütles, et ta ei saa lepingust tulenevate kohustuste tõttu öelda, kui palju autosid Bolt tellis. Samas ta märkis, et kava kohaselt võiks ettevõte oma autod veel aprillis kätte saada.

Bolt ise on napisõnaline.

Ettevõtte pressiesindaja Marilin Noorem ütles ERR-ile, et ettevõte katsetab uut teenust, kuid praegu midagi rohkemat öelda ei soovi.

Seni on Tallinnas opereerinud vabalt juurdepääsetavat sõidukite renti Leedu päritolu ettevõte Citybee. Kui edukalt ettevõttel läheb, on keerukas öelda, sest möödunud aasta majandusaasta arunnet Citybee Eesti veel äriregistrile esitanud ei ole.

2019. aastal, kui ettevõte oma tegevust Tallinnas alustas, teenis Citybee Eesti ligi poole miljoni euro suuruse käibe juures ligi pool miljonit eurot kahjumit.

Ettevõtte turundusjuht Egert Kivisaar ütles, et tervitavad konkurendi turule tulekut. "Citybee oli teadlik, et Bolt planeeris juba pikalt sõidukijagamise teenusega turule tulemist. Bolti samm on selge märk sellest, et Citybee tegi õigesti, kui otsustas Eesti turule siseneda ning siin esimesena sõidukijagamise teenust pakkuda," ütles Kivisaar.

Kivisaar lisasa, et Citybeel on praegu Tallinnas 350 sõidukit ja ettevõte plaanib oma autopargi edasist laiendamist. "Tallinna lähiümbruses – lisasime parkimistsoonid Maardu, Jüri ja Keila linna ning Saue, Saku ja Kiili valda. Lisaks laiendasime kasutuspiirkondi Viimsis, Tabasalus ja Peetris," lisas Kivisaar.

Citybee sõidukeid saab jätta ja võtta avalikes parklastes ja ka linnatänavatel. Tallinna linna pressiteenistus ütles, et neil mingisuguseid erilepinguid Citybeega ei ole ja tänavatel pargivad nende autod perioodikaartidega. Kas Bolt ka perioodikaarte hankinud on, linnavalitsuse pressiesindaja Ott Heinapuu öelda ei osanud.

Europargi juht Karol Kovanen ütles, et Citybeega on neil töötav leping ja hea koostöö ning parkimise eest tasumine käib automaatselt. Samas Bolt ei ole Kovaneni sõnul veel parkimislepingu sõlmimiseks kontakti otsinud ja Europark ei ole Bolti plaanidega kursis. Samas märkis Kovanen, et nad on kindlasti koostööst huvitatud.

Bolt, endise nimega Taxify on Eestis asutatud transporditeenuste ettevõte, mis alustas tegevust 2013. aastal taksoteenuste ettevõttena. Bolt teenis 2019. aastal 150 miljoni euro suuruse käibe juures 85 miljonit eurot kahjumit. Ettevõtte väärtus hinnanguliselt ületab miljardit eurot.