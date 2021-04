Restoranipidajad ootavad võimalust terrasside avamiseks

"Oleme rääkinud erinevate osapooltega, terrasside avamisest oleks kõige mõistlikum alustada," rääkis Maidla. Käesoleval nädalal kohtus liit olukorra arutamiseks ka ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutiga.

Maidla sõnul saab terrassidel järgida erinevaid ohutusmeetmeid, omalt poolt on liit välja pakkunud näiteks distantsihoidmise jälgimise, külastajate arvu piiramise ja siseruumi astumisel ka maskinõude kontrollimise. Küsimus on lahtine selles, kas distantsi peaks laudkondade vahel olema kaks meetrit või näiteks 1,5 meetrit, nagu mitmel pool Euroopas.

Mõnevõrra sarnanevad need tingimused möödunud kevadega, mõningad toona rakendatud meetmed end praegu aga enam ei õigusta. "Tänaseks oleme viiruse osas targemad. Näiteks tekkis küsimus, kas peame desinfitseerima iga külastaja järel toole. Laudade puhastamine klientide vahel on muidugi toitlustusasutuses normaalne," sõnas Maidla.

"Mida väga ootame on see, et lahtiolekuajad ei oleks piiratud näiteks kella kuueni, sest teame, et restoranide käive tuleb peamiselt õhtusel ajal," rääkis Maidla. Tema sõnul päevasel ajal avatud olemine restorane hädast välja ei aita. "Meie sektori jaoks on hästi oluline see, et viirus saaks kontrolli alla. Ees on suvi ja see on meie jaoks eluliselt oluline. Kui peame suvi läbi minema piirangutega, siis võib saada saatuslikuks sektorile."

Samuti ootab sektor niinimetatud roheliste passide siseriiklikult sisse viimist, millega saaks tõendada, kas inimene on vaktsineeritud, viiruse läbi põdenud või hiljuti negatiivse testi andnud. Maidla sõnul see küll restorane otseselt ei aita, kuid võimaldaks korraldada seminare, konverentse ja muusikafestivale, kuna sel juhul ei peaks nende mahutavust piirama. Samuti aitaks kaasa ka kiirtestide kasutelevõtt.

"Väga tahaks loota, et saaks terrassid avada, inimesed tahavad õues aega veeta, ilmad lähevad ilusamaks ja päevad pikemaks," sõnas Maidla.

Maidla sõnul on praegu näha, kuidas inimesed ostavad restoranist toidu kaasa, leiavad lähedusest mõne istumiskoha ja asuvad sööma. "Kas see on oluliselt parem kui süüa restoranitoitu terrassil kindlate vahemaadega?" küsis ta.

Liidu tegevjuht avaldas lootust, et varsti võimaldavad nakatumisnäitajad avada ka restoranid. See tooks tema sõnul inimesi ka hotellidesse, mis toetaks siseturismi.