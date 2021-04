Piiranguaeg on suurendanud huvi kasutatud raamatute vastu

Koroonaviiruse levik on suurendanud inimeste huvi nii raamatuvahetuse kui ka kasutatud raamatute ostmise vastu. Kuna huvi on suur, usuvad asjaosalised, et igaühe virtuaalsel raamaturiiulil seisva raamatu jaoks on kuskil keegi.

Raamatuvahetus on Viljandi raamatusõprade loodud ja üle nelja aasta tegutsenud keskkond, mille eesmärk on suunata raamatud uuesti ringlusse. Praeguseks on raamatuvahetuse abil leidnud endale uue omaniku üle 200 000 raamatu. Koroonaviiruse levikuga kaasnevate piirangute ajal on aga huvi raamatute vastu veelgi tõusnud.

"Koroona ajal on see, et kui inimene iseendaga peab üksi jääma või näiteks oma lastega, siis ta otsib kõikvõimalikke vahendeid, et endale meelelahutust leida. Meil on tõusujoones, kuidas inimesed liituvad raamatuvahetusega," ütles raamatuvahetuse sisujuht Mailis Viiand.

Ühes päevas toimub tavaliselt 200 kuni 300 raamatuvahetust. Kõige enam tuntakse praegu huvi hingeabi teemade kohta, kuid püsivalt populaarseid raamatuid on teisigi.

"Näha on, et Eesti on Agatha Christie armastaja ehk krimiraamatute armastaja. Aasta-aastalt on krimiraamatud aina populaarsemaks muutunud. Isegi süngemad variandid. Lasteraamatute puhul on muidugi arusaadav, et kui sa oled oma lastega kodus, siis sa proovid neile meelelahutust leida," rääkis Viiand.

Sarnane kogemus raamatute taaskasutamisega on ka uuskasutuskeskustel, mis ei tegele küll raamatuvahetusega, kuid pakuvad võimalust soetada raamatuid vähem kui ühe euro eest.

"Raamatud on alati hästi populaarsed olnud, neid ostetakse väga palju ja neid tuuakse ka väga palju. Meil on e-pood, raamatuid ostetakse ka e-poest väga palju," ütles Uuskasutuskeskuse Tartu poe juhataja Koidula Loos.

Praegu ootavad virtuaalsel raamaturiiulil vahetust üle 130 000 raamatu. Nii Viiandi kui ka Loosi sõnul leidub neile kõigile suure tõenäosusega ostja. Huvi on nii nüüdisaja kirjanduse kui ka nõukogude ajal välja antud raamatute vastu.

"Tegelikult on olemas ka lugemisgrupid, kes võtavad nõukogudeaegset kirjandusklassikat ette. On näha, et hoogude kaupa käib, mitukümmend raamatut võib isegi päevas korraga minna mingisugust vanemat kirjandust," lausus Viiand.