Tartu Ülikool tõstab ühiselamutes suve keskel üüri

Tartu üliõpilasküla arendusspetsialist Liina Kuusik ütles, et nii Tartus kui Viljandis tõstetakse hindasid. Viimane hinnatõus jäi aastasse 2017.

Kuusik kinnitas, et ka uued hinnad jäävad keskmisele üürituru hinnale alla.

"Aastate jooksul on üüriturg märkimisväärselt muutunud. Kogu majutussektor on koroonapandeemia tõttu saanud tugeva löögi. Samuti on ka kinnisvarahaldus ja korrashoiukulud alates viimasest hinna muudatusest kasvanud. Meie soov on pakkuda üliõpilastele paremaid tingimusi, mistõttu on hinnatõus vältimatu," ütles Kuusik.

Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse esimees Karl Lembit Laane on otsuses pettunud.

Laane selgitas, et kuna tudengid töötavad kooli kõrvalt tihti teenindussektoris, mis on kriisis valusalt pihta saanud, on nende majanduslik seis täna täbar.

Laane viitas, et 15-24-aastaste keskharidusega noorte töötus on aastaga tõusnud ligi kaks korda.

"Alternatiive oli mitu. Esiteks see, et lükata see hinnatõus edasi ühe aasta võrra, kuni olukord majanduses, ühiskonnas on stabiliseerunud, tudengid jälle jalad alla saanud. Siis nende maksevõime ka tõusnud. Teised ettepanekud olid, et ülikool võiks vähendada renti, mida võtab MTÜ Üliõpilaskülalt või ennistada liikmemaksu. Ehk vähendada raha, mida nad Üliõpilaskülast välja võtavad või siis ise oma panust suurendada. Kumbagi viimastest variantidest ülikool võimalikuks ei pidanud," ütles Laane.

Tartu Ülikooli kinnisvaraosakonna juhataja Heiki Pagel ütles, et ülikool kogub ühiselamuid majandavalt mittetulundusühingult iga aasa 780 000 eurot. See aga kulub hoonete renoveerimisele, ülikool maksab siin isegi peale.

"Meil on konkreetsed plaanid juba olemas, et järgmisel aastal minna Nooruse 7 ühiselamut renoveerima. See aasta lõpetasime Narva 89 mitmeetapilise renoveerimise. Hakkavad ringiga tulema juba need ühiselamud, mida renoveeriti kunagi aastatel 2000, 2002. Nendest on juba 20 aastat möödas," ütles Pagel.

Pagel tunnistas, et epideemia tõttu on ka MTÜ Üliõpilasküla raskes seisus. See pole samas hinnatõusu peamine põhjus.

"Koristuskulud on kasvamas seoses sellega, et miinimumpalk koguaeg kasvab. Materjalid kallinevad, ehitus- ja remondihinnad kallinevad. Paraku midagi ei ole paigalseisev, pigem on ikka kallinemise suunas mitte odavnemise suunas," lisas ta.

Karl Lembit Laane sõnule ei jää tudengitel muud üle, kui olukorraga leppida.