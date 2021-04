Harri Juhani Aaltonen loobus eraisikuna Jaak Joala kaubamärgi taotlemisest

Viljandisse Jaak Jolale monumendi püstitanud mittetulundusühingu Meie Viljandi juhatuse liige Harri Juhani Aaltonen teatas äsja, et on eraisikuna loobunud Jaak Joala kaubamärgi taotlemisest ja ta vabandab laulja lese Maire Joala ees, kui on kaubamärgi taotlemisega talle tekitanud meelepaha.