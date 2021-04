Perearst: vaktsineerimise peaks vabaks laskma

Eesti võiks Läti eeskujul lubada vaktsineerida kõiki soovijaid, leiab Sangaste perearst Tatjana Laadi. Perearstid prognoosivad, et nüüd on mõnel pool maal taas oodata vaktsineerimistempo aeglustumist, sest enamik riskirühmadesse kuulujaid on vähemalt esimese süsti saanud ja nooremaid kaitsesüstida ei tohi.

Valgamaa keskmine vaktsineeritute protsent on mõnestki piirkonnast väiksem. Samas on olukord ka üsna erinev - ajal, mil mõnigi perearst leiab, et 60+ vanuserühma vaktsineerimishuvilised saavad peagi otsa, tõid Valga haigla kaks kaitsesüstmispäeva Valga spordihallis kõik kohad täis ja 450 inimest sai oma kaitsesüsti kätte. Seekord pakuti ka Pfizeri vaktsiini, mida usaldatakse AstraZeneca toodangust enam, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Teiste seas sõidutati näiteks üks 90-aastane inimene Valka vaktsiini saama Tartust.

Valga haigla jätkab suuri vaktsineerimispäevi ka järgmise nädala teises pooles.

"Kõik ajad, mis me oleme haigla poolt avanud, on ka täitunud, kaasa arvatud kaks viimast päeva eile ja täna. Nii et inimeste huvi on väga suur. Sõltumata sellest, kas oleme saanud Pfizerit või AstraZenecat, kõik ajad olid täitunud," rääkis Valga haigla õendusjuht Anastassia Org.

"Valgamaal oli algul nakatumist küllaltki vähe. Kuna pidime juba veebruaris hakkama riskigruppe vaktsineerima ja kuna vaktsiine oli vähe, siis leiti, et Harjumaa, eelkõige Tallinn, aga ka Virumaa on põhilised riskipiirkonnad ja nii said nad põhilise vaktsiini endale. Meie saime oma esimesed vaktsiinidoosid alles märtsis," rääkis Sangaste perearst Tatjana Laadi.

Nii haigla kui ka pererarstide poole pöördub vaktsiinisooviga viimasel ajal üha rohkem tööealisi inimesi ja ettevõtjaid, eriti mures on võimaliku nakatumise pärast farmide ja kanalate töötajad, kel pole kodukontori-soovitusest kasu.

"Praeguse seisuga on suur osa riskigrupi inimestest ära vaktsineeritud, soovijad on ära vaktsineeritud ja on jäänud need kõhklejad, kellega me niikuinii teeme tööd ja soovitame ja helistame üle. Aga ma arvan, et peaks vakstineerimise laskma vabaks, sest nakkust levitavad peamiselt nooremad keskealised inimesed. Ja ma arvan, et kui neist saaks suurem osa vaktsineeritud, oleks sellest palju suurem kasu," sõnas Laadi.

"Alla 60-aastaseid me praegu ei vaktsineeri. Aga näha on, et huvi on nooremais rühmades ka olemas. Aga võib-olla vaktsineerituse üldine tase oleks suurem kui saaksime vaktsineerida kõiki, kes tahavad," ütles Org.

Eakate puhul on aga tõrkeks osutunud ka vaktsineerimiskohta kohalesaamine.