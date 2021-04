Nädalavahetus on soe ja sajuta

Laupäeva öösel on selge või vähese pilvisusega ja sajuta ilm. Kirdetuul puhub 4 kuni 12 meetrit sekundis, kuid on tuntavam Hiiumaal ja looderannikul, kus puhangud on kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on öösel plusspoolel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ka hommik on õhukese kõrge pilvekihiga ning sajuta. Kirdetuul rahuneb ja puhub 5 kuni 10, rannikul iiliti 13 meetrit sekundis ja sooja on 3 kuni 6 kraadi.

Päeval tuleb vähene ja vahelduv pilvisus ning puhub kirdetuul 5 kuni 11, puhanguti 14, Hiiumaal ja põhjarannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuuri maksimumid küündivad paiguti lausa 16 kraadini.

Pühapäev on mõnusalt soe ja sajuta ning uus nädal jätkab sarnases rütmis, ainukese erinevusega, et keskmised natukene langevad.