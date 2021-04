Venemaa raskendas välismaal elavate Vene kodanike riiki sisenemist

Venemaa peasanitaararsti korraldusega peavad kõik Vene kodanikud enne Venemaale sisenemist täitma spetsiaalse ankeedi riigiteenuste portaalis internetis, peale piiriületust aga tegema kolme päeva jooksul koroonatesti, mille tulemus tuleb samuti portaali ankeeti lisada. Kui alates eelmise aasta juulist kehtis selline kord ainult lennukiga välismaalt saabunud Vene kodanikele, siis alates 15. aprillist jõustus see kõigile piiriületustele. Probleemiks saab aga ligipääs riigiportaalile - kui inimesel ei ole sellesse sisenemise õigust varasemalt vormistatud, siis nüüd tuleb selle omandamiseks esitada rida dokumente, mille korraldamine välismaalt on keeruline ja aeganõudev.

Portaali kasutajaks registreerumiseks on vaja passi ning Venemaa sotsiaalkindlustuse individuaalset koodi (SNILS). SNILS-i omandamine on küll ka välismaal elavatel Vene kodanikel võimalik, aga see eeldab terve rea Vene konsulaadis notariaalselt kinnitatud dokumentide esitamist. Passi ja SNILS-iga on võimalik ennast Vene riigiteenuste portaalis registreerida kas Venemaal asuvates teeninduskeskustes või posti teel, selgitati Venemaa tarbijakaitse ametist (Rospotrebnadzor) ERR-i venekeelsete uudiste toimetusele.

"Me mõistame, et see tekitab ebamugavusi, aga erandeid ei ole. Seepärast peab iga Eestis elav Venemaa kodanik, kes sõidab meie juurde, täitma esmalt riigiteenuste portaalis ankeedi. Kui nad ületavad piiri, peavad tegema PCR-testi ning jääma tuppa kuni testi tulemuse laekumiseni. Kui saabub testi tulemus, siis peavad nad selle riigiportaalile teatama," ütles Rospotrebnadzori Peterburi osakonna pressiesindaja Jelizaveta Skorõnina.

Vene saatkonnast ERR-ile sisulist kommentaari ei antud, öeldi ainult, et saatkond küsis täpsustusi, millele loodetakse vastust lähiajal.