Popov: kontrollimatut koroona levikut enam riigis ei ole

Ühes kauni kevadilmaga on haiglates tekkinud optimism, et kriisi haripunkt on möödas. Vastu nädalavahetust õnnestus patsiente rohkem välja kirjutada, kuigi seda ka arvestades võimalust, et haigeid võib taas lisanduda, kuid siiski on olnud rahulikum, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Arkadi Popov ütles, et haiglad valmistuvad praegu selleks, et ümber profileerida koroonahaigetele mõeldud voodikohad tagasi tavaosakondade voodikohtadeks.

"See protsess nüüd vaikselt käivitatakse. Ootame selleks ka vastavaid korraldusi terviseameti poolt ja muidugi ootame pikisilmi, et me saame taastada normaalse raviprotsessi täies mahus, aga sinna on veel natukene aega," sõnas Popov.

Valitsusel oli laupäeval pikk tööpäev, sest kuu lõpuks soovitakse valmis jõuda riigieelarve strateegiaga. Pärast poliitilisi vaidlusi peab ametnkel olema aega see kokku kirjutada. Peaministri hinnangul näitab nakatunute vähenemine seda, et piirangud töötavad.

"Ma tuletan meelde, et see baas, kus me oleme, tundub väike võrreldes sellega, kus me oleme ära käinud. Aga võrreldes sellega, kust pealt kasv hakkab jälle, kui me lahti teeme kõik, on ta ikkagi liiga kõrge. Aga see tempo, kuidas ta alla tuleb, annab lootust, et kui me lahti teeme, siis me ka lahti saame jääda," lausus Kallas.

Nõnda on laual küsimus, kas piiranguid saab leevendada juba alates 26. aprillist või pigem mai alguses. Riski kirjeldavad siiani eeskätt raskete koroonapatsientide aga ka surmade arv, aga Arkadi Popovi sõnul on väga tähtis, et levikut suudetakse jälgida.

"Üks kindel kriteerium, mis juba hakkas realiseeruma, on see, et terviseameti epidemioloogid saavad jälle jälgida kontakte ja see tegelikult oli katkenud, kuna levik oli massiline ja epideemiline. Ja täna epidemioloogid küll teatud raskustega suudavad neid jälgida. See tähendab seda, et epideemiat saab juba kontrollida, kontrollimatut levikut ei ole," rääkis Popov.

Umbes vabariigi aastapäeva paiku tekkis olukord, kui koroonapositiivsete suure arvu tõttu polnud enam võimalik kaardistada nakatunute lähikontakseid.

Terviseametist öeldi laupäeval, et uuel nädalal võiks saabuda selgus, mil levikut taas täielikult jälgida suudetakse.

Peaminister selgitab, et piirangute leevendamisel on olulised ka eri osapoolte, näiteks restoranide algatused vabas õhus tegutsemiseks.

"Eneseregulatsiooni mehhanismid, mida riik otseselt ette ei kirjuta, aga mida restoranid võtaksid endale kohustusena selleks, et nakkus jälle levima ei hakkaks. Me tahaksime minna järk-järgult, vastavalt selle sammuga, kuidas me ka ühiskonda lukku panime või neid piiranguid tegime," rääkis Kallas.

Keeruliseks kujuneb koolide ning reisimise teema. Piirkonniti on olukord erinev ja ei saa näiteks piirata nende inimeste liikumist, kes juba reisile läinud ja tagasi pöördumas.