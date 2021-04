Lätis vaktsineeriti massvaktsineerimisel kahe päevaga ligi 8500 inimest

Lätis on seitsme linna massvaktsineerimiskeskustes olnud kaks päeva võimalik kaitsesüsti saada igal soovijal. Kaitsesüsti on seni saanud ligi 8500 inimest.

Vaktsineerimine toimus ilma eelneva registreerimiseta, niinimetatud elava järjekorra alusel ning pakuti vaid AstraZeneca vaktsiini, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui Daugavpils välja jätta, oli rahva huvi kõikjal väga suur, keskusesse pääsemiseks oodati tunde.

Riias ja mõnel pool veel sai vaktsiin juba lõunaks otsa. Kahe päevaga kaitsesüstiti ligi 8500 inimest.

Pühapäeval on avatud süstimiskohad Daugavpilsis ja Cesises. Eelisrühmadesse kuulujatel on endiselt õigus kaitsesüsti saada enne teisi.

ERR-i Läti korrespondent Ragnar Kond ütles, et Läti valitsuse otsusega saavad vaktsiini juba ka nooremaealised. Hetkel peetakse aru, kuidas vaktsiin laiemale rahvahulgale ja eri regioonidese kohale toimetada.

"Tekkinud on ka küsimus, mis saab ikkagi nendest järjekordadest, sest Lätis on juba mitu kuud tagasi olnud võimalus ennast elektrooniliselt registreerida. Seal on ligi 200 000 inimest praegu kirjas. Selle kõrval tekib küsimus, et miks ei kasutata praegu võimalust võtta sealt järjekorrast esimesi inimesi, miks peab seisma tundide viisi vaktsineerimiskeskuse ukse taga," lausus Kond.

Kond rääkis, et Lätis on kohe tööd alustamas ka vaktsineerimise andmebaas, mis koondab kogu vaktsineerimisinfo.