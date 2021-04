Tartus loodi tantsu seiklusrada

Sisuliselt üleöö ilmusid Emajõe vasakkaldale, Shate tantsukooli ümbrusesse poomid, labürint ja muud põnevad atribuudid. Tantsukooli lapsed on pidanud juba mitu kuud tantsima kodus arvuti ees ja nüüd, kui ilmad lubavad, otsustas tantsukooli meeskond noored lõbusal moel värskesse õhku meelitada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ükskõik, kui mitmekesiselt ja ägedalt me neid Zoome teeme, siis lapsed on väsinud ekraanide taga olemisest ja päike paistab. Midagi oleks veel vaja, et hoida seda motivatsiooni kuni suveni. Ja siis vaatasin aknast välja, et midagi peab olema, kuidagi peab olema võimalik. Ja me lõimegi Tantsuseikluse, kus on ühendatud tantsuharidus, mängulisus, digilahendused," rääkis Shate tantsukooli direktor Krõõt Kiviste.

Kaheksast ülesandest koosnev rada ehitati üles vähem kui kahe ööpäevaga. Muidugi ei ole see kõik mõeldud ainult tantsukooli õpilastele. Ülesandeid kaasa tegema on oodatud kõik, kes vähegi vabas õhus liikuda tahavad.

"Võtad telefoni kaamera lahti, suunad kaamera selle koodi peale, siis telefon küsib, kas avame selle faili, vajutad "jah" ja video tuleb ette. Ja kõigil juhenditel on nii suurematele kui ka väiksematele juhend, et teha üksinda või koos vanematega," selgitas Shate Loovuskeskuse juhataja Sandra Kaldasaun.

Ülesannetel on ka õpetlik funktsioon. Maha joonistatud märgistuste abil on lihtsasti võimalik ka tantsuvõõral inimesel näiteks piruettide tegemine selgeks saada.

"Ülesandeid on igat laadi, ei pea muretsema, kui ei oska tantsida. On tantsulisi, on jõuharjutusi, absoluutselt kõik saavad kõigega hakkama ja igale ülesandele saab täiesti loovalt läheneda. Kõik on jõukohased 3-aastasele, 30-aastasele, 70-aastasele. Kõik saab tehtud,l" lisas Kaldasaun.

Tantsuseiklust saab kaasa teha ilmselt seni, kuni värv ükskord sillutiselt maha kulub. Raja loojate peas aga küpsevad juba uued ideed.