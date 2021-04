Soome haridusminister: koroonaaja õpilünkade täitmiseks kulub sadu miljoneid

Haridusminister Jussi Saramo ütles YLE-le antud intervjuus, et lisaõpetuse korraldamiseks ja õpilaste toetamiseks tuleks suunata hinnanguliselt 200 miljonit eurot aastas, et kooliskäimises tekkinud pausid võimalikult kiiresti tasa teha.

Ta lisas, et summa võib tunduda suur, aga lahendustega venitamine läheb hiljem palju kallimaks maksma.

"Kui saame kohe tugiõppe ja väikestes rühmades lisaõppe abil need lapsed ja noored taas järje peale, siis on see palju odavam kui see, kui laseme probleemidel kuhjuda. Haridusse panustamine viib ka majanduse tõusule," ütles Saramo.

Ta tuletas meelde 1990. aastate kriisi, mil nende asjade pealt kokku hoiti ning õppetund oli, et see peegeldub töötusena ja tulevikuväljavaadete puudumisena veel mitu põlvkonda tagantjärele.