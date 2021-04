"AK. Nädal" uuris inimeste koolivaheaja plaane

Nii mõnedki inimesed plaanivad vaheaja veeta kodus. Haapsalus elav naine ootab nädalaks külla oma kahte lapselast.

"Meie veedame just praegu oma koolivaheaega. Et kuigi on kool, siis me müttame mööda Eestit ringi ja teeme Eestile ringi peale lastega. Kuna masse on vähem praegu, siis otsustasime nihutada koolivaheaega nädal varasemaks. Me õpime hotellis," rääkis Haapsalus aega veetev pere.

Kohtla-Järve elanikud koolivaheajaks plaane ei tee. "Istume kodus. Peipsi järv ja meri on maksimumplaan," sõnas kohalik elanik.

Tartu elanik sõnas, et lükkas algselt plaanitud Londoni reisi edasi ja aega veedetakse mööda Eestit ringi sõites.