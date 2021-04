Uus nädal algab mõõdukalt soojalt

Esmaspäeval ilm nädalavahetusest oluliselt ei muutu. Ida poolt lisanduvad taeva mõned pilved, kuid sadu need endaga ei too. Mõõdukas ida- ja kirdetuul kannab juurde veidi jahedust, samas jõuavad päevamaksimumid tõusta veel 15 kraadi ümbrusesse.

Öö vastu esmaspäeva on selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Puhub kirde- ja idatuul 1-7, rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur ulatub 0 kraadist 5 kraadini.

Esmaspäeva hommik on läänes selge, idataevasse ilmub veidi pilvi, kuid ilm on kuiv. Puhub nõrk, rannikul mõõdukas kirdetuul. Sooja on 4 kuni 7 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Puhub kirde- ja idatuul 3-9 meetrit sekundis. Sooja on 11 kuni 16, tuulele avatud rannikul 6 kuni 10 kraadi.

Teisipäev püsib peamiselt sajuta, õhk veidi jaheneb. Öösel on sisealadel veidi miinuskraade, päevamaksimumid tõusevad valdavalt üle 10 kraadi. Kolmapäeval saabub lõuna poolt vihmapilvi, mis katavad enamjaolt Ida-Eesti, Lääne-Eestisse jõuab sadu vähe. Öö on kohati miinuskraadidega, päeval on Lääne-Eestis sooja 10 kraadi ringis, Ida-Eestis on sajupilvede all tunduvalt jahedam.

Neljapäev on suurema sajuta ning päeval saab päike võimaluse ka õhku soojendada, reedel on oodata uut sajuala, mis öösel saartelt alguse saab ja siis üle terve maa levib. Õhk läheb just päeval jahedamaks.