Alutaguse metsast leiti haruldased kääbus- ja korbakuusk

Alutaguse metsadest on loodushuviline Olev Nõmme leidnud hariliku kuuse haruldased teisendid: kääbus- ja korbakuuse, neist viimane on Eestis ainus teadaolev.

Alutaguse metsas kasvav kääbuskuusk on hariliku kuuse lühiokkaline teisend. Vanust on puul hinnanguliselt 40 aastat, kuid pikkust tavapärase paarikümne meetri asemel vaid 75 sentimeetrit. Tillukese kuuse asukohta hoitakse saladuses.

"See kuusk vajab rahu. Ma olen näinud inimesi, kes teda nähes teda kohe silitama kipuvad, aga tema fotosünteesi pindala on nii väike ja tema okkakesed, mis on vaevalt paar millimeetrit pikad, ei kannata sellist suhtlemist temaga," sõnas Eesti Looduskaitse Seltsi Alutaguse osakonna juhataja Anne Nurgamaa.

Alutaguse metsade üheks tõmbenumbriks huvilistele loodetakse muuta Pootsiku-Tõrvamäel Väleda-Tõrvamäe tee lähistel kasvav poolesaja-aastane korbakuusk, mille koor erineb tavalise kuuse omast silmanähtavalt. Metsateadlane Vello Keppart kirjeldas eelmise aasta lõpus korbakuuske portaalis looduskalender.ee: kuuse kõrgus on 18,5 meetrit, tüve rinnasläbimõõt 27 sentimeetrit ja korbalõhede sügavus 30 millimeetrit.

Metsamees Olev Nõmme puutus omalaadse kuusega esimest korda kokku umbes kaheksa aastat tagasi.

"Pärast harvendusraiet oli siin tuuleheide ja me tulime kevadel metsakonna raiebrigaadiga seda koristama ning ühtäkki vaatasime, et on imelik puu, on nagu kuusk, aga tüvi on nagu lehisel. Siis kutsusin teised kolleegid ja koos vaatasime ja laiutasime käsi, aga sinna ta jäi," sõnas Nõmme.



Aastaid hiljem selgus kuusepuu kohta tõde. "Lõpuks, kui siia tulid targemad inimesed, sealhulgas metsateadlane, selgus, et see pidi olema korbakuusk, mis on teadaolevalt praegu ainus Eestis," ütles Nõmme.

Selleks, et haruldased kuused kauem elaks, peaks Olev Nõmme hinnangul nende ümbert puid järk-järgult veidi vähemaks võtma, et valgus paremini puudeni jõuaks.



Geneetiliste muunduste tõttu teistest kuuskedest erinevad Alutaguse kääbus- ja korbakuusk paiknevad riigimaal. Looduskaitsjad on alustanud protsessi, et neid kaitse alla võtta.