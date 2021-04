Sularahaautomaate röövida üritanud välismaalased pääsesid tingimisi karistusega

Rumeenia ja Moldova kodakondusega mehed pääsesid pärast seitsmekuust trellide taga viibimist esmaspäeval välja. Ülejäänud karistuse said nad tingimisi ja lisaks saadeti nad Eestist välja. Prokuröri arvamuse järgi oleksid mehed pidanud aastateks vangi minema.

"Juhul, kui prokurör esitab apellatsiooni ja kui kõrgemalseisev kohus peaks mõistma rangema karistuse või reaalse vangistuse; juhul, kui selline otsus jõustub, siis tuleb isikud toimetada Eestisse karistust kandma. Või on mingi võimalus, et nad kannavad seda kodumaal, aga need on juba detailid," kommenteeris Lääne ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Kaido Tuulemäe.