Tartlased nautisid Emajõe kallastel päikeselist kevadpäeva

Kell on peaaegu kaheksa ja päike paistab. Kui kala püüda ja tervisesporti teha saab mõlemal pool Emajõge, siis kõige populaarsem koht istumiseks on Tartu Ülikooli Delta õppehoone juures treppidel.

"Esiteks tuulevaikne, ja siin saab ilusasti hajutada ära ka, mis on tore. Ja no mõnus, soe on," kiidab Marget.

"Kevad tuleb alles. Kõik on hullus ootuses olnud tükk aega ja tundub, et eriti siia vaadates, siis on hull vabanemine ja selline hea tunne," lisas Silver.

Esimese riigieksami puhul olid jõe äärde pingeid maandama tulnud ka paljud abituriendid.

"Eks keeruline oli ja natuke närvesööv, eriti praeguses olukorras, aga tehtud sai ja praegu päike paistab ja on tore," muljetas eksamit teinud Ruth.

"Ma mängin kümne aasta järel esimest korda jälle lauatennist. Enamasti me lihtsalt mängime lauamänge," kirjeldas Nils.

"Väga meeldiv on, eriti üherattalisega sõita. Nädalas sõidan umbes 126 kilomeetrit maha näiteks," lisas Kert.