Vaktsineerimiskava täismahus: millised põhimõtted kehtivad juuni lõpuni

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik tutvustas teisipäeval valitsuskabinetile uuendatud COVID-19 vaktsineerimise plaani, milles on täpsustatud vaktsineerimise korraldamise põhimõtteid ja eesmärke selle aasta aprillist kuni juuni lõpuni. Kava järgi on maikuu jooksul plaanis avada vaktsineerimise võimalus järk-järgult kõigile soovijatele.

Uuendatud vaktsineerimise plaanis on sotsiaalministeerium ajakohastanud erinevate COVID-19 vaktsiinide ja nende eeldatavate tarnegraafikutega seotud infot, täpsustatud on ka vaktsineerimise juhtimise ja korraldamise põhimõtteid, vaktsineerimisega hõlmatuse eesmärke ja ajakava.

Aprilli lõpuks soovib riik võimaldada vähemalt ühe doosiga vaktsineerimist kõigile üle 70-aastastele ning juuni lõpuks kõigile täisealistele soovijatele.

Plaan sisaldab Eestisse saabuvate vaktsiinikoguste hinnangulist prognoosi kuude lõikes ja esimeste doosidega vaktsineerimisega 70 protsendi hõlmatuse saavutamise ajalist prognoosi vanusgruppide kaupa.

Plaan näeb ette, et maikuu jooksul avatakse vaktsineerimise võimalus järk-järgult kogu elanikkonnale: esmalt inimesed vanuses 60–69, kellest on tänaseks juba üle 40 protsendi vaktsineeritud ning inimesed vanuses 50–59; seejärel kõik soovijad vanuses 16 kuni 49 eluaastat.

Eesti eesmärgid inimeste COVID-19 vaktsineerimisega hõlmamisel on saavutada aprilli lõpuks üle 70-aastaste inimeste hulgas vähemalt ühe doosiga 70-protsendine hõlmatus, võimaldada alates maist järk-järgult vaktsineerimist kõigile soovijatele, võimaldada mai lõpuks kõigile riskirühmadesse kuuluvatele inimestele vähemalt ühe doosiga vaktsineerimist, võimaldada juuni lõpuks kõigile soovijatele vähemalt ühe doosiga vaktsineerimist ning saavutada 2021. aasta sügiseks 70-protsendine hõlmatus täiskasvanud elanikkonnas.

Väga kõrge riskiga rühma on arvestatud inimesed, kellel on lähiajal esinenud järgmisi haigusi või seisundeid: organ- või luuüditransplantatsioon (viimase kahe aasta jooksul); primaarne immuunpuudulikkus; lümfoid- ja vereloomekoe pahaloomulised kasvajad (diagnoositud viimase viie aasta jooksul) või muud kasvajad (diagnoositud viimase aasta jooksul); tsüstline fibroos; neerupuudulikkus; kesknärvisüsteemi demüeliniseerivad haigused; dementsus; Parkinsoni tõbi; amüotroofiline lateraalskleroos; insult viimase aasta jooksul ja insuldi jääknähud; hematoloogiliste, reumatoloogiliste, gastroenteroloogiliste, neuroloogiliste haigustega inimesed, kes on saanud viimase viie aasta jooksul immuunsupresseerivat ravi.

Kõrgek sriskiks loetakse, kui inimesel on diagnoositud diabeet; kardioloogilised haigused; krooniline bronhiit; emfüseem; KOK;• aske astma (suukaudne kortikosteroidravi viimase viie aasta jooksul, bioloogiline ravi); bronhiektaasiatõbi; rasvumus (KMI≥40).

Täpsemad riskirühmade jaotuse kriteeriumid ja põhimõtted haigekassa ravikoodide alusel on kirjeldatud perearstide juhendmaterjalis.

Kõigil Eesti elanikel on võimalik www.digilugu.ee kaudu näha, kas nad kuuluvad riskirühma ja broneerida aja vaktsineerimiseks, kui üleriigilise digiregistratuuriga liidestunud vaktsineerijad on avanud vabad ajad vaktsineerimiseks ja järjekord on jõudnud nendeni.

Kui riskirühma kuuluv inimene ei ole digiregistratuuri kaudu broneerinud vaktsineerimiseks aega või see ei ole võimalik, siis helistab vaktsineerija talle vaktsineerimisjärjekorra kättejõudmisel.