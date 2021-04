"Ringvaade" uuris ühekordsete maskide taaskasutusvõimalusi

Saates selgus kaks võimalikku taaskasutust.

Maskid torudeks

Ettevõte Mabin on viinud Eesti tervishoiuasutustesse maskikastid, kuhu näiteks arstid oma kasutatud maskid saavad visata. Need maskid viiakse omakorda ümbertöötlemisse.

Mabini maskikastide projektijuht Irja Tamkivi rääkis saates, et kuna viimase aastaga on maskide kasutamine kordades kasvanud, siis on tekkinud ka täiesti uut tüüpi plastireostuse tüüp - maskireostus.

"Meie mõte on see, et kui uus reostuse tüüp on nii selgelt eristatav ja inimestel pole veel tekkinud ühtegi harjumust sellega seoses, siis äkki meil õnnestub see reostus peatada kohe tekkekohas ja koguda maskid kokku," selgitas ta maskikastide ideed.

Põhja-Eesti regionaalhaiglast kokku kogutud esimesed maskid läksid WeeReci tehasesse ümbertöötlemisse. Ettevõtte tegevjuht Hans Talgre selgitas, et maskid purustatakse, pestakse, kuivatatakse ning lõpuks muudetakse need koos muu materjaliga graanuliteks. Neist graanulitest toodetakse enamasti plasttorusid.

Maski leotamine

Tartu ülikooli keskkonnafüüsika professor Heikki Junninen testis, kuidas saaks ühekordseid maske taaskasutada. Ta tegi kolm katset: pesumasinas pesemine, keetmine ja kuumas vees leotamine. Kõige tõhusamaks osutus maski leotamine.

Junninen selgitas, et maski tuleks umbes viis minutit leotada üle 90-kraadises vees.

"See viirus, mis maski peal võib-olla on, laguneb selle temperatuuri mõjul. Üle 90-kraadises keskkonnas ta laguneb ära umbes viie minutiga."

Junnineni sõnul saab ühekordset maski sel viisil desinfitseerida vähemalt kümme korda - just nii mitu korda tegi tema seda katset.

"Pärast esimest katset on mask praktiliselt sama hea. Kümne korra järel kukkus leotamiskatse tulemusel maski kaitsevõime 98 protsendi pealt 85 protsendi peale. Kui pesime, siis kukkus see 60 protsendi peale," selgitas ta.