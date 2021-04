Ida-Virumaal algas kevadine metsaistutus

Kõige kvaliteetsema töö teevad istutusmasinad, mis suruvad istikud korralikult mulda kinni. Kuid valdav enamik puid istutatakse siiski käsitsi, sest tööjõudu on praegu piisavalt ja istutajate leidmisega probleeme pole, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kõige rohkem istutatakse Ida-Virumaal mände ja kuuski. Raielankidele, kuhu masinatega ligi ei pääse viiakse taimed helikopteriga. Ida-Virumaal on see tihti ainuvõimalik ja odavam viis.

"Kuna me praegu tõstame lankidele, mis tegelikult raiuti talvel ehk külmetanud maaga, siis istutada paraku saab ainult sula maaga. Seepärast me nendesse kohtadesse teid enam ei viigi, olid talveteed ja nüüd meie ainuke võimalus on tõsta taimed kopteriga ja istutajad lähevad jalgsi mööda maad. Aga meil on väga hea meel, sellepärast et taimed ootavad neid juba kohapeal, nad ei pea selle tassimise peale ennast raiskama," ütles RMK Kirde regiooni metsakasvatusjuht Ilmar Paal.