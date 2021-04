Koolidirektor: ka vanemad klassid võiks kooli lubada

Õpilased käivad ükshaaval koolis ka distantsõppe tingimustes ja istuvad omaette õpetaja laua taga, kus on arvuti.

"Läbi klassijuhatajate, läbi aineõpetajate sai selgeks neid lapsi, kellel kodus õppetöö kuidagi ei suju. Tegime selliselt - andsime võimaluse neile lastele ikkagi kooli tulla ja nad said üksi oma klassiruumis õppida," rääkis Tallinna südalinna kooli direktor Veiko Rohunurm "Aktuaalsele kaamerale".

Koolidirektor ütles, et lisaks väikestele on vajadus klassiruumi järele ka suurematel - eelkõige neil, kel eksamid ees.

"Üks õpilane, kellel põhikooli lõpetamine oleks võib-olla väga suur küsimärk olnud, käis kaks nädalat iga päev koolis ja tegelikult enamik aineid oleme saanud täiesti korda. Nii et kui kool uuesti lahti läheb, siis see laps ka ilmselt lõpetab," rääkis Rohunurm.

"Ma ei näe selles väga suurt probleemi maikuus lubada kooli ka vanemad kooliastmed - seda enam, et distantsõpet on olnud palju ja õpilased kõik ootavad kooli tagasi tulemist," ütles Pirita majandusgümnaasiumi direktor Toomas Pikhof.

On ka lapsi, kellele kaugõpe sobib isegi vaatamata sellele, et klassikaaslasi ei näe nii tihti kui varem.

"Mulle meeldibki, kuidagi tunnen, et on vähem stressi. Saan olla kodus perega rohkem koos ja mulle väga sobib see sellepärast just," ütles Herta.

3. maist saavad restoranid avada väliterrassid. Mõnel pool on restorani ees väliterrass juba püsti, kuid mööbel puudub. Teisal küürutavad jalutajad papptopsikuga üksikute laudade kohal kohvikute ees. Mõnel pool istutakse, kuidas juhtub.

"Me tegelikult tulimegi ühisele lõunale, et korraks üksteist näha. Ja see ümbritsev korvab selle, et ei ole pehme diivan," ütles Helen.

3. maist võib see muutuda. Toitlustusasutuste väliterrassid ja lihtsalt lauakesed on lubatud.

Üks ettevõtja asutas kohviku kõigest mõni nädal tagasi - stressi leevenuseks.

"Kuna meil teised ärid on kõik kinni - 20 poodi Sokisahtlit -, siis iga klient on meil selline, kes silma särama paneb ja me ise teenindame neid. See on tõeline stressileevendus," rääkis Sokisahtli ja Soolakohviku omanik Piret Ilver.

Ave ootab väliterrasside avamist. "Loomulikult ma suhtun sellesse hästi. Ja loomulikult sellises kohas, kus on tagatud igasugune distants. See on vajalik mõnes mõttes vaimse tervise jaoks," sõnas ta.