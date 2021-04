Kolmapäev toob kohati vihmahooge

Kolmapäeva öö on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohatist vihma võib sadada pigem kagu pool. Mõnel pool on ka udu. Tuul puhub idakaarest 1 kuni 7, enne südaööd põhjarannikul 4 kuni 9 meetrit sekundis. Temperatuur jääb -1 ja +4 kraadi vahemikku ning rannikul võib kohati soojemgi olla.

Hommikul on Eesti idaservas pilvisem ja üksik sabin vihma pole ka välistatud. Lääne pool on taevas selgem ja ilm sajuta. Puhub nõrk idakaare tuul. Sooja on keskmiselt 5 kraadi.

Päev tuleb Lääne-Eestis suurema päikesevõimalusega kui Ida-Eestis. Mandril sajab mitmel pool hoovihma, saartel ja rannikul võib vaid natuke sabistada. Tuul on muutliku suunaga ja puhub 1 kuni 7 meetrit sekundis, saartel pöördub tuul õhtul lõunakaarde ja tugevneb veidi. Sooja on kõikjal 10 kuni 13 kraadi.

Nädala lõpuks tekib pilvi taevasse veel rohkem ja päevane keskmine temperatuur langeb 9 kraadilt 4-le. Reedest on öösiti kohati ka kergeid miinuskraade ning päeval sajab lörtsi, pühapäeva õhtul sajab mitmel pool lausa lund.