OTSE: Putin esineb aastakõnega olukorrast riigis

Putin esineb Maneeži saalis ajal, mil Venemaa on keset kriise nii rahvusvahelistes suhetes kui kodumaal.

Venemaa suhted Läänega on pingestunud veelgi seoses Vene vägede koondumisega Ukraina piirile ja okupeeritud Krimmi. USA suunalt halvendavad olukorda uued sanktsioonid ning Euroopa suunalt muu hulgas diplomaatide väljasaatmine Tšehhist.

Välisriikide tähelepanu on koondunud ka vangistatud opositsioonipoliitiku Aleksei Navalnõi saatusele. Navalnõi toetajad on kutsunud korraldama kolmapäeval üle riigi meeleavaldusi, võimud on aga hoiatanud seda mitte tegema. Kolmapäeva lõuna ajal tuli teade, et võimud on vahistanud Navalnõi staabi liikme Ljubov Soboli.

Arvatakse, et Putin käsitleb seekordses aastakõnes ka Navalnõi juhtumit. Seni ei ole Putin soostunud Navalnõid nimepidi mainima.

Putini kuulajaid huvitavad ilmselt ka uued seisukohad Valgevene suunal. Valgevene president Aleksandr Lukašenko saabub neljapäeval visiidile Moskvasse.

Vene president räägib aastakõnes ka koroonapandeemiast ja ilmselt avaldab tunnustust Venemaal välja töötatud koroonavaktsiinidele, millega ka teda ennast hiljuti kaitsepoogiti. Rahvusvaheliste hinnangute kohaselt on Venemaal surnud COVID-19 tõttu oluliselt rohkem inimesi kui ametlik statistika seda näitab.

Eelmistel aastatel on Putin oma aastakõnes teada andnud olulistest uudendustest või sammudest, mida on seejärel suure kiirusega ellu viidud. Nii võib juhtuda ka tänavu, kuna parlamendi ülemkoja spiiker Valentina Matvijenko on juba teada andnud, et senaatorid kogunevad nädala lõpul.