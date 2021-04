Tallinn vabastab väliterrassid renditasust suve lõpuni

Pragu on väliterrassid vabastatud renditasust juuni lõpuni, linnavalitsusel on plaanis pikendada tasust loobumist suve lõpuni, ütles kolmapäeval linnapea Mihhail Kõlvart.

"Praegu saame teha seda juuni lõpuni, kuna pikemaks perioodiks tuleb taotleda järjekordselt riigiabi luba. Praktika näitab, et koroonaga seoses ei võta see kaua aega ja otsused on positiivsed," lausus Kõlvart.