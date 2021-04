Wendret asub juhtima Meelis Milder

Äripäev kirjutas märtsis, et firma töökeskkond on viimasel ajal kannatanud ja inimesed on ettevõttest lahkunud ning endised töötajad süüdistasid olukorras Kristenseni.

"Pinged Wendre töötajate ja juhi vahel ei aita ettevõtte pikaajalisele edule ja stabiilsusele kaasa," ütles Wendre omanik Peter Hunt, kes lisas, et Kristenseniga aru pidades jõuti ühisele arusaamale, et ettevõtte juhtimine vajab muutust.

"Kõik töötajad peavad saama tööle tulla rõõmsa meelega, et pühenduda ühiste eesmärkide saavutamisele. Tänan Dennist tehtud töö ja mõistva suhtumise eest," sõnas Hunt.

Wendre juhatuse liikmeks ja uueks tegevjuhiks saab pikaajaline rõiva- ja tekstiilitööstuse tippjuht ja juhtimisvaldkonna ekspert Meelis Milder. "Meelis võtab juhiohjad üheks aastaks, et ettevõtet korrastada ning meeskonda innustada, et ettevõtet pikaajaliselt vedada," sõnas Hunt..

Milderi sõnul on Wendre Eesti oludes harukordne ettevõtte, kuna tekstiilivaldkonnas suuri tegijad rohkem alles jäänud ei olegi. "Võtan väljakutset täie tõsidusega ning usun, et kogu Wendre kollektiiv on valmis tagama ettevõtte pikaajalist edu, mis on väga oluline kõigile 700 ettevõtte töötajae," rääkis Milder.

Wendrel on Eestis kaks tootmisüksust, kus töötab üle 700 inimese. Ettevõte toodab vooditarbeid maailma suurimatele jaemüügikettidele enam kui 40 riigis.