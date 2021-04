Väike-Maarjas liiguti Georg Lurichi auks üle 65 000 kilomeetri

Koroonaaeg on koosliikumist piiranud ja aina populaarsemaks muutuvad virtuaalüritused. Nii toimus ka Georg Lurichi sünnipäeva eel viis nädalat kestnud liikumisüritus, kus eesmärgiks oli vabalt valitud liikumisviisiga läbida vähemalt 145 kilomeetrit. Idee kasvas välja mõttest muuta Lurichi teatejooks rahvajooksuks.

"Eelmise aastal me mõtlesime, et muudame teatejooksu formaadi taas kogukonnajooksuks, aga siis tuli koroona peale ja see sündmus jäi ära. Tahtsime siis sel aastal algust teha ja taas jäi ära. Ja et inimesi motiveerida, paljudel on see aeg emotsionaalselt raske olnud, siis tegimegi sellise üleskutse, et teeme Lurichile kõik individuaalselt kingituse, ja mingu arust läks see väga ilusti korda," rääkis Väike-Maarja Gümnaasiumi direktor Marje Eelmaa.

Osalejatest kõige rohkem liikus Kiltsi külas elav Kalle Piirioja, kes kogus erinevatelt aladelt kokku 1225,5 kilomeetrit. "Jooksin, sõudeergomeetriga sõudsin, kõndisin, sõitsin rattaga," loetles Piirioja alasid, mida ta sel perioodil tegi.

Kunagi suure ülekaaluga kimpus olnud mees tunnistas, et sportlikud eluviisid on kaasa aidanud tema elukvaliteedi tõusule. "Muidugi aitab see kaasa, seepärast kui tervis on hea, siis on kõik parem," tõdes Piirioja.

Üle tuhande kilomeetri kogusid ka Helen Altküla ja Kristi Miglai, kelle lõpptulemuseks oli vastavalt 1206,2 kilomeetrit ja 1011 kilomeetrit.

Georg Lurichile kinkisid 345 osalejat kokku 65 180 kilomeetrit.