Ida-Virumaal on enamik õpetajaid vaktsineerimata

Alates 3. maist tohivad algklasside õpilased taas koolimajja õppima minna, aga Ida-Virumaa koolitöötajatest on suurem osa endiselt vaktsineerimata, kirjutab kohalik ajaleht Põhjarannik.

Põhiline pidur on olnud AstraZeneca maine, märgib ajaleht.

Kohtla-Järve abilinnapea Niina Aleksejeva sõnul on linna õpetajate seas vaktsineerituse ulatus 30 protsenti.

"Inimesed loobusid AstraZenecast, kui seda pakuti, ja ootavad praegu teisi vaktsiine. Kedagi sundida ei saa," ütles Aleksejava.

Ühes Ida-Virumaa koolis töötav õpetaja rääkis ajalehele, et on vaktsineerimise suhtes üldiselt skeptiline ega ole lasknud endale ka gripisüste teha. "Nägime ka seda, et osal kolleegidel, keda vaktsineeriti AstraZenecaga, olid väga tugevad peavalud ja külmavärinad."

Mujal Eestis on suur osa õpetajatest vaktsineeritud.